Tradimento: Tarik lascia morire una donna, ecco perché | Anticipazioni

Quando si tratta di nascondere la verità Tarık Murat Yenersoy (Mustafa Uğurlu) è disposto a tutto, persino a lasciar morire dei poveri innocenti. Ed è proprio quel che accadrà nel corso delle puntate finali di Tradimento: l’avvocato si macchierà dell’ennesimo delitto per impedire all’ex moglie Güzide Özgüder (Vahide Percin) di arrivare alla verità sulla nascita del loro figlio naturale scambiato con la giovane Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör). Entriamo dunque nel dettaglio della storyline…

Tradimento, news: Güzide scopre che Dündar non è suo figlio

La faccenda inizierà a complicarsi quando Güzide riceverà la visita dell’ostetrica che ha fatto nascere Dündar Terzioğlu (Emin Günenç). Con una dovizia di particolari, la donna farà presente alla Ozguder che l’imprenditore non può essere suo figlio perché è stata lei stessa a metterlo tra le braccia della madre appena nato, motivo per il quale non può esserci stato alcuno scambio.

Visto che la storia della sconosciuta le sembrerà piuttosto attendibile, Güzide passerà all’azione e farà eseguire un nuovo test del DNA su Dündar, scoprendo con grosso rammarico che l’uomo – nel frattempo diventato l’amante di Yeşim Denizeren (Asena Girişken) – non è suo parente. Svelata la verità a Dündar, già al corrente di tutto quanto per una soffiata della stessa Yeşim, Güzide riaprirà le sue ricerche, a partire da un fantomatico figlio, residente in America, che le suggerirà Tarik.

Tradimento, trame: i sospetti di Güzide sul conto di Tarik

Tuttavia, anche la nuova pista suggerita da Tarik si rivelerà inesatta e dunque nemmeno il ragazzo americano risulterà avere dei legami di sangue con l’avvocato Yenersoy e la Özgüder. A quel punto, Guzide non potrà dunque fare a meno di porsi delle domande e, in un successivo confronto con Ozan (Yusuf Çim) e Oylum, ammetterà di stare cominciando ad avere dei grossi dubbi sul conto di Tarik.

Proprio per appurare la sua teoria e scoprire se Tarik le stia in qualche modo mentendo, Guzide deciderà di recarsi a casa dell’ostetrica per avere degli ulteriori dettagli su quello che è successo in ospedale il giorno in cui sono nati il suo figlio naturale e Oylum!

Tradimento, spoiler: ecco chi muore

Partendo da queste premesse, possiamo però anticiparvi che Güzide e Ozan non faranno in tempo a parlare con la donna. Il primo ad arrivare sul posto sarà Tarik, che nel bel mezzo della chiacchierata mostrerà il suo vero volto e intimerà alla professionista di non raccontare all’ex moglie ciò che sa. A causa della tensione venutasi a creare, l’ostetrica comincerà però a sentire i sintomi di un attacco di cuore, dovuto ad una sua patologia cardiaca, e pregherà Tarik di avvicinarle le pastiglie per bloccarlo.

L’uomo sceglierà però volutamente di non aiutare l’ostetrica, per metterla a tacere, e lascerà che muoia davanti ai suoi occhi. Un mancato soccorso che, di fatto, svelerà ai telespettatori che Tarik sta davvero nascondendo qualcosa circa la nascita del suo secondogenito. Ma per quale motivo?

Quel che è certo, per ora, è che Güzide e Ozan arriveranno nella casa della donna quando ormai sarà troppo tardi e per lei non ci sarà più nulla da fare…