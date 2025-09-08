Un posto al sole, anticipazioni dal 15 al 19 settembre 2025

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 15 a venerdì 19 settembre 2025

Renato appare sempre più intrappolato dalla sua dipendenza dall’intelligenza artificiale, mentre Jimmy scopre che Matteo trama vendetta contro Viola, con un piano che potrebbe rivelarsi molto pericoloso. Rosa accoglie con calore Eduardo e Clara al loro ritorno a Napoli, mentre Damiano confida a Ignazio e Simone la decisione di lasciare la polizia, provocando in loro una reazione carica di rabbia.

Dopo la notte trascorsa insieme, Micaela apre il suo cuore a Samuel, che sceglie di lasciare Gabriela, certo di ferirla profondamente, per poi accorgersi che il destino sa essere sorprendentemente ironico. Intanto, Damiano rimane fermo sulla sua idea di dimettersi, ma l’incontro con un vecchio amico potrebbe fargli cambiare prospettiva.

Jimmy, messo al corrente dei piani di Matteo, deve scegliere come comportarsi, mentre Nunzio e Samuel scoprono che anche un tradimento può portare a nuove consapevolezze. Grazie alle parole toccanti di Eduardo, Damiano riconsidera la sua scelta e comprende quanto Rosa tenga a lui.

Gianluca, tornato a Palazzo, si ritrova coinvolto da Alberto in un confronto con Federico che lo porta a riflettere sull’assenza del padre nella sua infanzia. Spinto da Manuela, Jimmy cerca di agire correttamente, pur sapendo che ciò potrebbe costargli caro.

Nel frattempo, Gennaro, con il supporto di Vinicio, torna ai Cantieri deciso a riprendersi la carica di amministratore delegato. Alice prova a convincere il fidanzato a ripartire con lei, lasciando alle spalle i problemi che non li riguardano. Su suggerimento di Silvia, Guido tenta di corteggiare Mariella con timidezza, ma Bice osserva attentamente per proteggere l’amica.

Alice sembra ormai determinata ad andarsene, mentre Vinicio è diviso tra il desiderio di seguirla e quello di restare accanto al fratello nel momento del bisogno. La distanza tra Damiano e Viola si fa sempre più evidente. Niko, invece, chiede a Raffaele di aiutarlo a liberare Renato dalla sua ossessione per Marzia e l'intelligenza artificiale…