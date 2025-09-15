Un posto al sole, anticipazioni dal 22 al 26 settembre 2025

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 22 a venerdì 26 settembre 2025

Marina cerca in tutti i modi di far aprire gli occhi a Vinicio, sempre più intrappolato nella manipolazione di Gennaro. Intanto Ferri vive con impazienza l’attesa di un alleggerimento delle misure restrittive. Guido, alle prese con le difficoltà di mettere in pratica un corteggiamento originale, potrebbe ricevere un aiuto del tutto involontario da Micaela e Samuel. Silvia spinge Michele a prendersi una pausa dal lavoro, ma il giornalista organizza un’intervista a Paolo Siani per ricordare i quarant’anni dalla morte del fratello Giancarlo.

La situazione per Ferri si farà presto più complicata, mentre Gennaro continuerà a tenere Marina lontana dai cantieri, rafforzando sempre di più il legame con il fratello. Un imprevisto al caseificio offrirà a Vinicio la possibilità di dimostrare il proprio valore. La trasmissione dedicata a Giancarlo Siani accrescerà ulteriormente la dedizione di Michele al lavoro, spingendolo ancora una volta a sacrificare la vita privata. Questa volta, però, Silvia non sembrerà intenzionata a tollerarlo. Guido riuscirà finalmente a esaudire un grande desiderio di Mariella, lasciandola profondamente colpita.

Dopo tante prove, Michele accetterà i consigli di chi gli è vicino e deciderà di prendersi un momento di respiro. Proprio allora dall’ospedale arriverà una notizia importante riguardante Agata. Gianluca, invece, continua a celare un malessere che lo tormenta, mentre Rosa cercherà di minimizzare alcuni piccoli ma significativi segnali della malattia di Luca.

In vista del processo, Eduardo sceglie di mettersi alla ricerca di un impiego, ma l’accoglienza del quartiere non sarà quella sperata e lo costringerà a fare i conti con una dura realtà. Michele, intanto, si reca in ospedale da Agata, risvegliatasi dal coma, e Silvia teme che questo incontro possa rimettere in discussione i loro progetti di viaggio. Nel frattempo, Gianluca continua a nascondere qualcosa.

La vendetta di Matteo contro Jimmy non tarderà a manifestarsi, mettendo a rischio l’amicizia di quest’ultimo con Camillo. Eduardo andrà su tutte le furie per una scritta offensiva, ma il suo atteggiamento verrà criticato sia da Pino che da Alberto. Intanto, grazie a un guasto tecnico di Marzia e a un piccolo intervento di Manuela, Renato potrebbe finalmente liberarsi dalla sua dipendenza tecnologica, riscoprendo il valore del rapporto con Raffaele… Seguici su Instagram.