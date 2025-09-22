Un posto al sole, anticipazioni dal 29 settembre al 3 ottobre 2025

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 29 settembre a venerdì 3 ottobre 2025

Giulia e Rosa rimangono spiazzate dal modo in cui Gianluca ha venduto un orologio che sostiene essere suo, mentre Piero Baccini arriva a Napoli deciso a reclamarne la restituzione. Con l’imminente partenza per la Nuova Zelanda, Michele e Silvia propongono a Guido di trasferirsi temporaneamente a casa loro. Intanto, Camillo, deluso e ferito dal comportamento di Jimmy, non sembra intenzionato a concedergli ulteriori possibilità.

Nel duro confronto tra Piero e Gianluca, Alberto interviene cercando di risolvere la questione a modo suo, mentre Gianluca lascia intravedere un lato inatteso della sua personalità. Ferri si avvicina sempre più a Ludovico, entrando però in conflitto crescente con Rosario. Marina, intanto, è molto in ansia per il marito. Nonostante i tentativi di Bice di mettere in guardia Mariella contro le attenzioni di Guido, i due ex finiscono per ritrovarsi pericolosamente vicini a un nuovo bacio.

In carcere cresce l’amicizia tra Roberto e Ludovico, ma parallelamente aumentano le minacce di Rosario. Vinicio si schiera sempre più apertamente al fianco del fratello, mentre Alberto incontra Piero con l’intenzione di chiudere definitivamente le questioni rimaste in sospeso con Gianluca. Superando l’iniziale diffidenza di Raffaele, Renato riesce a mostrargli come l’Intelligenza Artificiale possa essere utile anche per lui.

Grazie all’impegno di Rosa, Eduardo ottiene finalmente un colloquio di lavoro, ma qualcuno trama nell’ombra per ostacolarlo. Gennaro osserva soddisfatto i progressi di Vinicio, sempre più simile a lui, mentre Rosario continua a bersagliare Roberto e Ludovico. Micaela e Manuela convincono Elena a registrare una puntata di prova del programma radiofonico, ma il rischio di compromettere tutto è dietro l’angolo.

Eduardo si rende conto che riprendere in mano la propria vita è molto più difficile del previsto, e Rosa sarà costretta a fare i conti con una grande delusione. Rossella e Nunzio rafforzano sempre di più la loro intesa, mentre Riccardo sembra vivere solo per il lavoro. Un invito a cena diventa infine il pretesto per avvicinare di nuovo Guido e Mariella…