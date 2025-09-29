Un posto al sole, anticipazioni dal 6 al 10 ottobre 2025

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 6 a venerdì 10 ottobre 2025

Damiano lancia un appello accorato a Grillo affinché lasci in pace Eduardo, mentre tra Rosa e Pino la situazione precipita sempre più. La dipendenza di Gianluca dall’alcol diventa ormai evidente, ma Diego propone a Nunzio di offrirgli un lavoro al Vulcano per compensare l’assenza di Silvia. Guido, vicino a un riavvicinamento con Mariella, viene colto di sorpresa da una visita inaspettata accompagnata da una richiesta di aiuto imprevista.

Rosa sembra giunta alla fine della sua relazione con Pino. Nel frattempo Clara, desiderosa di sostenere Eduardo, chiede consiglio a Giulia e Niko, ma senza ottenere i risultati sperati. A Gianluca viene prospettata una nuova occasione, che però non coincide con le aspettative di Alberto. Sarà Luca a mostrargli, sotto una luce diversa, cosa significhi davvero essere genitore. Intanto Mariella e Guido accorrono in aiuto di Alfredo, riuscendo a sottrarlo alle prepotenze di Cotugno, e il vecchio maggiordomo dimostrerà una riconoscenza che Guido non si sarebbe mai aspettato.

Castrese continua a tormentarsi per Sasà, mentre il rapporto tra Mariella e Guido sembra finalmente migliorare. Ma proprio quando lei si apre alla possibilità di un ritorno, un evento la sconvolge profondamente. Intanto l’angoscia per il destino di Eduardo avvicina Rosa e Damiano, uniti dalla preoccupazione per il suo futuro. Dopo un’intensa intesa con suo padre, Filippo sente il bisogno di aiutarlo, mentre Ferri pare ormai deciso a regolare i conti in maniera drastica con i detenuti che lo minacciano.

Dopo l’aggressione subita da Rosario, Roberto sembra determinato a difendersi senza più chiedere sostegno. Marina, invece, elabora un piano per liberare i Cantieri dall’influenza di Gennaro Gagliotti. Ma quando Mariella sorprende Guido in compagnia di Claudia, cade in un profondo sconforto, e persino i tormenti di Castrese sembrano meno rilevanti. Renato, dal canto suo, soffre l’assenza di Raffaele, ma trova un modo per sentirlo comunque vicino.

Guido, nonostante gli sforzi, non riesce a riconquistare la fiducia di Mariella. Castrese sprofonda in una solitudine cupa e apparentemente senza via d'uscita. Marina, ignara delle mosse di Ferri in carcere, vive ore di angoscia per la sua salute e alimenta sempre più il rancore verso i Gagliotti. Rossella, pur animata da buone intenzioni, deve infine rendersi conto che tra lei e Riccardo non potrà mai esserci un'amicizia sincera…