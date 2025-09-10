Un posto al sole: Vinicio nella morsa di Gennaro, Marina lo avvisa ma… | Anticipazioni

E così Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) è totalmente cascato nella trappola di Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo), che nelle recenti puntate di Un posto al sole ha approfittato della visita di Ferri in ospedale per farlo finire in prigione dopo aver finto di essere stato aggredito da lui.

Le disavventure giudiziarie di Roberto non si risolveranno in un attimo, tanto che tra qualche settimana ritroveremo l’imprenditore intento a cercare di ottenere almeno delle misure più indulgenti nei suoi confronti. Intanto Gagliotti, nonostante i suoi problemi di salute, continuerà a fare il bello e il cattivo tempo con suo fratello Vinicio (Gianluca Spagnoli), che ha finito per credere alla versione del losco consanguineo.

C’è da dire che Marina (Nina Soldano) – sempre più estromessa dalla gestione dei Cantieri – proverà ad avvertire il ragazzo e a convincerlo di essersi messo dalla parte sbagliata, ma il successo dell’iniziativa è tutt’altro che garantito. E ormai è chiaro che anche l’amore per Alice (Fabiola Balestriere) non riuscirà a sortire particolari effetti: cosa potrebbe dunque far rinsavire davvero Vinicio?

In attesa di scoprirlo, vi anticipiamo che presto il giovane Gagliotti avrà occasione di mostrare al fratello quanto vale. Ciò succederà quando si manifesterà un problema al caseificio: Vinicio saprà risolverlo? E in che modo?