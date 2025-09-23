Un posto al sole: arrivederci Silvia e Michele, Guido si trasferisce da loro! | Anticipazioni

È da molti mesi che a Un posto al sole Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci) sono al centro della scena: il giornalista, in particolare, in questo 2025 è stato protagonista di molti momenti della soap partenopea di Rai 3, spesso anche altamente drammatici. Ma ora per i due è arrivato il momento di una meritata vacanza.

Al momento, vediamo Silvia impegnata con forza nel convincere Michele a seguirla in Nuova Zelanda per una visita ai loro amici Alessandro e Anna (personaggi storici di Upas). Nonostante qualche dubbio e il suo risaputo attaccamento al lavoro, alla fine Saviani si convincerà a partire e questo, oltre ad una pausa per i due personaggi, aprirà la strada ad una novità di tipo “logistico”.

Infatti, “casa-Silvia” non sparirà durante l’assenza di chi solitamente la occupa: ci andrà a stare Guido Del Bue (Germano Bellavia), che finalmente riuscirà almeno per un po’ a sganciarsi dalla fastidiosa coabitazione con il tirchissimo Cotugno (Walter Melchionda). Sarà anche un modo per il simpatico vigile per essere più accanto al figlio Lollo (Vincenzo Lovriso) e soprattutto a Mariella (Antonella Prisco), con cui è in atto un convinto tentativo di riavvicinamento.

E nonostante tale riavvicinamento non venga ben visto da tutti – Bice (Lara Sansone) in primis – le cose continueranno ad andare in una certa direzione. Ci saranno altri ostacoli? Seguici su Instagram.