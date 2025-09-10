Un posto al sole: Michele lavora troppo? Silvia si ribella! | Anticipazioni

È risaputo come Un posto al sole sia sempre sul pezzo e infatti, tra il 22 e il 23 settembre, assisteremo a due puntate un po’ particolari in cui fiction e realtà si mescoleranno: Michele Saviani (Alberto Rossi) vorrà infatti realizzare un’intervista a Paolo Siani per ricordare il fratello di quest’ultimo, Giancarlo, di cui ricorre il quarantennale della morte.

Nei dettagli, Giancarlo Siani è stato un giornalista ucciso in giovane età dalla camorra per volontà del boss Totò Riina: un assassinio che fu la conseguenza di alcune importanti e scomode rivelazioni effettuate proprio da Giancarlo, che – quando è morto (23 settembre 1985) – aveva solo 26 anni. La sua vicenda, affinché se ne conservi memoria, verrà dunque affrontata in un episodio molto speciale di Upas in cui Paolo Siani interverrà nel ruolo di se stesso.

Detto questo, siamo pur sempre in una fiction e quindi ci accorgeremo che queste “full immersion” lavorative metteranno in ansia Silvia (Luisa Amatucci), preoccupata per il marito che continua a mettere al primo posto la professione a scapito della vita privata.

Stavolta, però, la Graziani non se ne starà zitta e infatti Michele prometterà di prendersi del tempo per sé, anche perché – dopo tutto quello che gli è capitato nell’ultimo anno – ha realmente bisogno di un periodo all’insegna del “no stress”.

L’ottimo proposito – accompagnato dal progetto di un viaggio di piacere con la sua compagna di vita – potrebbe però venir meno sull’onda di una notizia che arriverà: Agata Rolando (Maria Cristina Mastrangeli) si è svegliata dopo un periodo di coma!

A quel punto, Michele correrà da Agata e Silvia temerà che lui ancora una volta si lasci prendere dalla situazione rinunciando alle sue esigenze personali. Come andrà a finire?