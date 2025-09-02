Un posto al sole: Vinicio in tilt, è diviso tra Alice e Gennaro! | Anticipazioni

È da diversi mesi (le scene in questione sono state girate a giugno) che vi parlavamo di una pericolosa escalation nella storyline di Ferri e Gagliotti a Un posto al sole. E così, se ci leggete spesso, non dovreste essere rimasti spiazzati più di tanto riguardo alla clamorosa lite che ha portato alla cecità di Gennaro (Carlo Caracciolo).

L’accaduto avrà due conseguenze immediate: la prima è che Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) saranno oggetto delle indagini dell’ispettore Torre (Claudio Botosso), rischiando sempre più di finire nei guai; la seconda riguarda direttamente Gagliotti che, non avendo voglia di un riavvicinamento con la moglie Antonietta (Rita Rusciano), richiamerà a Napoli il fratello Vinicio (Gianluca Spagnoli).

Spoiler Un posto al sole: Alice non vuole rimanere a Napoli

Sin da subito il giovane si troverà tra due fuochi, visto che la sua ragazza è la nipote di Marina, ma Gennaro farà di tutto per portarlo dalla sua parte. Ci riuscirà? Quel che è certo è che Gagliotti senior avrà bisogno del consanguineo anche quando – ripresosi in parte – vorrà tornare ai Cantieri per esercitare di nuovo le sue funzioni di amministratore.

Tutto questo inizierà però a produrre una vera e propria crisi tra Vinicio e Alice (Fabiola Balestriere), con quest'ultima che inizierà a temere che il suo boyfriend possa abbandonarla. Forse proprio per questo motivo, la giovane Pergolesi comincerà a fare pressing sul fidanzato affinché lascino nuovamente Napoli. E quando lei non vorrà più saperne di restare, per Vinicio le cose si faranno difficili: sceglierà la sua amata o il fratello?