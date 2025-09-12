Verissimo, al via la nuova stagione! Anticipazioni e ospiti 13 e 14 settembre su Canale 5

Sabato 13 e domenica 14 settembre, Canale 5 accoglie nuovamente il doppio appuntamento del weekend con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, che celebra quest’anno vent’anni alla guida del programma. La nuova stagione promette di essere ricca di emozioni, con numerosi ospiti che condivideranno storie personali, progetti ed aspetti meno noti della loro vita.

Sabato: Silvia Toffanin apre il nuovo ciclo di interviste con un ritratto intenso e poliedrico di Luciana Littizzetto. Tra gli ospiti in studio, spazio alla felicità di Anna Tatangelo, in dolce attesa, e al successo di Samira Lui, protagonista accanto a Gerry Scotti della nuova edizione di “La Ruota della Fortuna”. Inoltre, Pamela Petrarolo e sua madre Cinzia parleranno della delicata situazione familiare legata al fratello Manuel. Commoventi anche le testimonianze di Antonia Salzano Acutis, madre di Carlo Acutis, proclamato santo la scorsa settimana da Papa Leone XIV. Infine, si accenderanno i riflettori sulle recenti nozze di Naike Rivelli.

Domenica: La giornata domenicale si aprirà con Raoul Bova in esclusiva, protagonista della terza stagione di "Buongiorno, mamma!", pronto a rompere il silenzio sull'ondata mediatica che lo ha coinvolto questa estate. Katia Ricciarelli tornerà a parlare per la prima volta dopo la scomparsa del grande Pippo Baudo. Tra gli altri ospiti ci saranno Michelle Hunziker, che dal 16 settembre sarà nuovamente su Canale 5 con "Io Canto Family", Matteo Bocelli che racconterà il suo percorso artistico in evoluzione e Cecilia Rodriguez, emozionata per l'arrivo della sua prima figlia.