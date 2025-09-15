X-Style: nuova edizione 2025 con Giorgia Venturini su Canale 5, dal 16 settembre

(Da comunicato stampa) Da martedì 16 settembre torna in onda la nuova stagione di X-Style, il celebre magazine targato Canale 5 condotto da Giorgia Venturini. Come consuetudine, ogni settimana il programma offrirà un panorama completo sulle tendenze più attuali in moda, costume e lifestyle, raccontando storie, personaggi e fenomeni capaci di incarnare lo spirito del nostro tempo in modo innovativo. Questa edizione si apre con alcune novità, tra cui uno studio completamente rinnovato con scenografie inedite, progettate per adattarsi alla continua evoluzione dei contenuti del programma.

La prima puntata propone un omaggio speciale a Giorgio Armani, il grande stilista recentemente scomparso, che ha rivoluzionato il mondo della moda. Inoltre, X-Style manterrà la sua tradizione di raccontare gli eventi prestigiosi sia in Italia che all’estero: protagonista d’esordio sarà Venezia, che sarà esplorata attraverso cultura, moda e la Mostra Internazionale del Cinema. Oltre al fascino delle star e del red carpet, il programma dedicherà attenzione anche agli aspetti meno visibili del Festival. Tra questi spiccano installazioni e progetti artistici, come Inside Out di JR in Piazza San Marco, che presenta cento ritratti di migranti. Nella cornice dello spazio The Human Safety Net, la mostra Dreams in Transit indaga sulle fragilità e desideri legati al tema dell’integrazione e della costruzione di una nuova vita. Immancabile sarà il focus sulla Biennale Architettura, dedicata alla tutela ambientale.

Non mancherà un approfondimento sulla moda estiva e sui nuovi direttori creativi che faranno il loro debutto nelle prossime fashion week, anticipate dal glamour del red carpet veneziano. Da New York all’attesissima Milano Fashion Week, il calendario è fitto di appuntamenti imperdibili. Inoltre, il programma analizzerà l’ascesa dell’estetica “cafonal”, uno stile volutamente eccessivo e provocatorio che ha caratterizzato molti dibattiti di questa estate ormai agli sgoccioli.

X-Style non è più solo un format televisivo: oggi si configura come un sistema multicanale integrato sulla piattaforma Mediaset Infinity. Grazie a contenuti pensati appositamente per digital e social, il pubblico può accedere ogni giorno a video esclusivi, articoli, gallery fotografiche, interviste, speciali tematici e mini-documentari. Un universo interconnesso che abbraccia moda, bellezza, design e i grandi eventi internazionali, come il Festival di Cannes, la Mostra del Cinema di Venezia o le settimane della moda e del design.