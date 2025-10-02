Adriano Garcia torna a La promessa | Anticipazioni

Un ritorno improvviso sta per caratterizzare le puntate italiane de La Promessa: tra qualche settimana, si riaffaccerà infatti nelle vicende della telenovela spagnola Adriano Garcia (Ibrahim Al Shami), il padre dei gemelli che Catalina de Lujan (Carmen Asecas). Tuttavia, la ragazza non sarà la prima ad incontrare il suo “ex”…

La Promessa, news: Catalina non vuole saperne di Adriano

Come abbiamo già anticipato, Catalina non ne vorrà proprio sapere di riagganciare un rapporto con Adriano, ancora all’oscuro del fatto che la ragazza aspetta dei bambini proprio da lui. Proprio per questo, la giovane Lujan non prenderà di buon grado un’idea del fratello Manuel (Arturo Garcia Sancho), che le consiglierà di provare a contattare Adriano nel tentativo di affidargli la coltivazione di alcuni terreni de La Promessa per risollevare i conti familiari ormai sull’orlo del precipizio.

Visto che Catalina sottolineerà a più riprese che ormai considera Adriano un capitolo chiuso, Manuel lascerà perdere la scomoda questione. Ciò però si rivelerà una vera e propria tragedia per la tenuta: alla fine, Alonso (Manuel Regueiro) sarà senza un soldo in tasca e si troverà costretto anche a non poter pagare i suoi stessi dipendenti. Proprio per questo, Romulo Baeza (Joaquin Climent) dirà ai suoi sottoposti che possono cercare altrove un impiego, se non vogliono aspettare che i Lujan escano dalla grossa crisi finanziaria in cui stazionano.

La Promessa, trame: Adriano incontra… Maria e Samuel!

La situazione arriverà ad un vero e proprio punto di svolta quando, durante una passeggiata per recarsi al rifugio dei bisognosi, Maria Fernandez (Sara Molina) e Padre Samuel (Daniel Schroeder) finiranno per incontrare proprio Adriano. Tra una chiacchierata e l’altra, Maria si lascerà andare un po’ troppo oltre con i pettegolezzi, tant’è che svelerà a Adriano che Catalina è incinta di due gemelli.

Parole che, almeno per il momento, non faranno scattare un campanello di allarme in Adriano, dato che aveva cercato di mettersi in contatto con Catalina nel giorno delle nozze, saltate all’ultimo minuto, con Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina).

La Promessa, spoiler: la richiesta di Adriano

Insomma, almeno per ora, la ricomparsa di Adriano non sembrerà destinata a destabilizzare la vita di Catalina. In tal senso, possiamo infatti anticiparvi che Garcia chiederà espressamente a Maria e Samuel di non rivelare alla Lujan che lo hanno incontrato.

Una richiesta che i due rispetteranno, ma fino a quando potrà durare questo silenzio attorno al ritorno di Adriano? Occhio perché la storyline continuerà a riservare delle sorprese…