Alexandra respinge la proposta di matrimonio di Christoph! Ecco perché… | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: la sorprendente decisione di Alexandra

Fiori d’arancio rimandati per Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) e Christoph Saalfeld (Dieter Bach)! Di fronte alla proposta di matrimonio del suo amato, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella imprenditrice prenderà infatti una decisione inaspettata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph chiede ad Alexandra di sposarlo

Da quando ha ritrovato Christoph, Alexandra ha capito che è lui l’uomo con cui vuole trascorrere il resto della vita. Una certezza che l’ha portata a chiudere un matrimonio durato quasi trent’anni con Markus (Timo Ben Schöfer), provocando una dolorosa frattura nella sua famiglia. E ora quel tanto atteso happy end potrebbe finalmente arrivare…

Sopravvissuta all’incubo di Tom Dammann (Milan Marcus) proprio grazie alla determinazione ed al coraggio di Christoph, tra pochissimo Alexandra potrà infatti tornare a casa da quest’ultimo, che la accoglierà con una sorpresa inaspettata: una proposta di matrimonio! Nozze dunque in arrivo?

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Alexandra respinge Christoph

Ebbene, la risposta è “no”! Sebbene innamoratissima di Saalfeld e profondamente toccata dalla spontanea proposta di matrimonio di quest’ultimo, la Schwarzbach si renderà infatti conto di avere bisogno di riprendersi dal trauma subito a causa di Tom Dammann, prima di potersi lanciare in un nuovo capitolo così importante.

Sarà così che Alexandra spiegherà a Christoph di aver deciso di affrontare un periodo di riabilitazione in una clinica specializzata, rimandando al suo ritorno il discorso su un potenziale matrimonio. Una decisione che Saalfeld accoglierà di buon grado.

Il lieto fine di questa amatissima coppia è dunque solo rimandato? Per ora vi anticipiamo che la strada sarà molto più lunga e tortuosa del previsto… Seguici su Instagram.