Angela e Curro sempre più vicini | La promessa anticipazioni

Nelle prossime puntate italiane de La Promessa prenderà sempre più spazio un nuovo amore. Accantonate tutte le incomprensioni iniziali del loro rapporto, Curro de la Mata (Xavi Lock) e Angela de Figueroa (Marta Costa) saranno sempre più vicini e sarà abbastanza chiaro che tra di loro c’è del tenero…

La Promessa, news: Curro e le continue discussioni con Angela

Come già anticipato, il rapporto tra Curro e Angela non partirà nel migliore dei modi. In più di un’occasione, la figlia di Leocadia (Isabel Serrano) accuserà infatti il giovane De La Mata di essere una persona insolente e non potrà fare a meno di scontrarsi con lui.

Dal canto suo, anche Curro considererà piuttosto altezzosa la Figueroa, che ha lasciato gli studi di legge in Svizzera pur di stare accanto alla madre e spingerla a confessarle, dopo tanto tempo, chi sia il suo vero padre. Dato che Leocadia si rifiuterà categoricamente di farle il nome dell’uomo, Angela deciderà a quel punto di stare a La Promessa a tempo indeterminato e, visto che avrà moltissimo tempo libero, inizierà ad osservare con attenzione ogni mossa dei suoi abitanti, scoprendo qualcosa di spiacevole che riguarda proprio Curro…

La Promessa, trame: il matrimonio combinato per Curro

Eh sì: grazie ad un discorso origliato di nascosto, Angela apprenderà che Cruz Ezquerdo (Eva Martin) e Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) si stanno organizzando per ottenere un matrimonio di prestigio tra Curro e una delle figlie del conte Castroviejo, da sempre grande amico del re di Spagna. Con tale mossa, ovviamente, i due cognati vorranno tentare di uscire dalla crisi economica de La Promessa.

Inizialmente, c’è da dire che Curro non darà tanto ascolto alle parole di Angela, salvo ricredersi quando anche Martina (Amparo Piñero), spinta dalla ragazza, lo inviterà a fare attenzione a ciò che stanno cercando di fare Cruz e Lorenzo, poiché – qualora l’accordo arrivasse – non potrebbe tirarsi indietro come ha fatto in passato con Julia (Victoria Lago), perché ciò si trasformerebbe in un disonore di fronte al re per la famiglia Lujan.

La Promessa, spoiler: Curro e Angela sono sempre più vicini

E così, al termine di una furente discussione con Cruz, Curro non potrà fare a meno di provare una sorta di gratitudine per Angela, che ha cercato di salvarlo dalle grinfie della “zia” e del “padre” anche se lui ha più volte respinto il suo aiuto. Partendo da questi presupposti, i due giovani cominceranno a passare tantissimo tempo insieme e si inizieranno a conoscere senza alcun tipo di tensione.

Un rapporto d’amicizia (almeno per ora) che farà storcere il naso alla stessa Leocadia, la quale non vorrà affatto che Curro diventi l’interesse amoroso di Angela. Per quale motivo? Occhio perché questa vicinanza diventerà sempre più centrale all’interno delle storyline della telenovela e non mancherà di riservare numerosi colpi di scena, soprattutto quando Jana Exposito (Ana Garces), come ormai sapete da tempo, non ci sarà più… Seguici su Instagram.