Beautiful, anticipazioni dal 27 ottobre al 1° novembre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da lunedì 27 ottobre a sabato 1° novembre 2025

In una notte segnata da una violenta tempesta, Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) si è trovata costretta a difendersi quando Sheila (Kimberlin Brown) si è introdotta di nascosto nella sua casa sulla scogliera. In un momento di estrema tensione, Sheila le si è avvicinata in modo minaccioso e, temendo che fosse armata e intenzionata a ucciderla, Steffy l’ha colpita con un coltello, causando la sua morte.

Finn (Tanner Novlan), sconvolto e diviso tra dolore e confusione, fatica ad accettare che sua madre biologica sia morta per mano della moglie, pur ricordando bene i crimini commessi da Sheila e il pericolo che rappresentava per tutta la sua famiglia. Alla Forrester Creations, la notizia lascia tutti senza parole: Ridge (Thorsten Kaye), Brooke (Katherine Kelly Lang), Carter (Lawrence Saint-Victor), Thomas (Matthew Atkinson) e Hope (Annika Noelle) commentano la tragedia, sottolineando che Steffy ha agito solo per difendersi.

Il tenente Baker (Dan Martin) conduce l’interrogatorio, durante il quale Steffy ripercorre gli eventi di quella notte drammatica. Ridge (Thorsten Kaye) si reca da sua figlia per confortarla, ricordandole che Finn deve restarle accanto: è vero che ha perso la madre biologica, ma si tratta pur sempre della donna che ha tentato di uccidere entrambi e ha più volte messo in pericolo la loro famiglia.

Intanto, Zende (Delon De Metz) e RJ (Joshua Hoffman) vengono informati da Thomas (Matthew Atkinson) e si mostrano profondamente preoccupati per il trauma che Steffy potrebbe aver subito dopo aver tolto la vita a una persona, anche se per autodifesa.

Hope (Annika Noelle), nel frattempo, cerca di parlare con Finn, ancora scosso e incapace di accettare quanto accaduto. Nonostante sappia perfettamente quanto Sheila fosse pericolosa, Finn non riesce a rassegnarsi all’idea che sia stata sua moglie a ucciderla. Hope lo invita a smettere di tormentarsi e a concentrarsi su ciò che conta davvero: stare vicino a Steffy.

A casa, Steffy, ancora in stato di shock, osserva una squadra specializzata ripulire le tracce di sangue. Li (Naomi Matsuda), incredula ma sollevata per la fine della minaccia rappresentata da Sheila, raggiunge Finn in ospedale e lo esorta a sostenere sua moglie, ricordandogli che, sebbene abbia agito per difendersi, togliere la vita a qualcuno lascia un segno profondo. Ringrazia il cielo che i bambini non fossero presenti e rassicura il figlio dicendo che Hayes, ospite da lei, sta bene. Tuttavia, Finn appare troppo turbato per condividere la sua calma apparente.

Nel frattempo, Eric (John McCook), Donna (Jennifer Gareis) e Ridge (Thorsten Kaye), pur provando un senso di sollievo per la morte di Sheila, non possono fare a meno di preoccuparsi per Steffy e per le ferite emotive che l'incidente le ha lasciato…