Beautiful, anticipazioni dal 3 all’8 novembre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da lunedì 3 a sabato 8 novembre 2025

Finn (Tanner Novlan) ribadisce a Li (Naomi Matsuda) di considerarla la sua vera madre, pur ammettendo di provare comunque un legame con Sheila (Kimberlin Brown), la donna che lo ha messo al mondo. Li, però, lo mette in guardia: Sheila ha tentato di distruggere le loro vite e deve smettere di idealizzarla prima di commettere un errore che potrebbe costargli Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). Per Finn, tuttavia, è difficile lasciarsi alle spalle quei sentimenti, soprattutto perché è stata proprio la moglie a uccidere la sua madre biologica.

Steffy, dal canto suo, è tormentata dal senso di colpa per aver tolto la vita a una persona. Liam (Scott Clifton) la consola, ricordandole che ha solo agito per difendersi e che non aveva altra scelta. Secondo lui, Finn dovrebbe mostrarsi più comprensivo, ma il medico appare sempre più distante e confuso riguardo ai propri sentimenti per Sheila. Steffy continua comunque a difenderlo, certa che abbia solo bisogno di tempo per elaborare il lutto.

Hope (Annika Noelle) va a trovare Steffy e la implora di non permettere che il trauma che stanno vivendo rovini il legame con Finn, che sta soffrendo più di quanto lei immagini. Ma Steffy reagisce male: le urla contro, accusandola di oltrepassare ogni limite e di intromettersi nel suo matrimonio.

Nel frattempo, Liam affronta Finn, rimproverandolo per aver lasciato sola Steffy nel momento più difficile. Finn replica che sta ancora cercando di elaborare la morte di Sheila e che, comunque, non sono affari di Liam.

Intanto, Luna (Lisa Yamada) è devastata per aver passato la notte con Zende (Delon De Metz), credendo fosse R.J. (Joshua Hoffman), a causa delle mentine allucinogene prese involontariamente dalla madre, Poppy (Romy Park). Sconvolta, vuole confessare tutto a R.J., ma Poppy cerca di dissuaderla, temendo che la verità rovini la sua relazione.

Alla Forrester, Poppy fa di tutto per nascondere la verità, mentre R.J., notando Luna turbata, le propone di andare a casa sua per rilassarsi. Dopo la loro uscita, Zende e Poppy discutono della situazione: il ragazzo ammette di essere davvero attratto da Luna e felice di quanto accaduto, anche se non avrebbe voluto che avvenisse per sbaglio. Aggiunge poi che, se R.J. dovesse lasciarla dopo aver scoperto la verità, lui sarebbe pronto a prendere il suo posto…