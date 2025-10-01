Castrese in ospedale, i sensi di colpa di Vinicio | Anticipazioni Un posto al sole

Brutto periodo per Castrese Altieri a Un posto al sole: il personaggio interpretato da Peppe Romano subisce sempre più il pressing dei Gagliotti affinché la produzione di latticini sia quantitativamente maggiore, a scapito della proverbiale qualità del marchio. Inoltre, sul piano personale l’uomo continua a stare male per la fine della sua relazione con Salvatore Cerruti (Cosimo Alberti): tutti elementi che a breve lo faranno precipitare in una crisi potenzialmente irreversibile…

Cosa succederà di preciso nella soap partenopea di Rai 3? Intanto vi anticipiamo che – stando a quanto ci risulta – da ora in poi la presenza della famiglia Altieri sarà maggiore rispetto all’ultimo periodo e questo ci porterà nell’immediato ad approfondire le vicende di Castrese, più tormentato che mai.

Un posto al sole anticipazioni: Castrese Altieri portato d’urgenza in ospedale

Occhio al dramma in agguato: proprio Castrese dovrà essere soccorso dal fratello e condotto in fretta e in furia in ospedale. Noteremo sin da subito il solito atteggiamento all’insegna della chiusura da parte di papà Espedito (Antonio Conte). che negherà qualsiasi problematica, tanto da “costringere” Mariella (Antonella Prisco) a prendere in mano la situazione una volta per tutte. Ebbene sì, la vigilessa si spingerà fino a una rivelazione difficile, ma che – unita al suo affetto – segnerà probabilmente la rinascita di Castrese, finalmente libero dai segreti.

Chi invece non si sentirà affatto libero è Vinicio Gagliotti (Gianluca Spagnoli): il giovane, sentendosi in colpa per il ruolo che ha giocato nei malesseri di Castrese e sempre più pressato dal fratello Gennaro (Carlo Caracciolo), inizierà a barcollare emotivamente, fino a cercare la peggiore via d’uscita possibile… Seguici su Instagram.