Curro e Angela, primo bacio | La promessa anticipazioni

A furia di battibeccare, Curro de la Mata (Xavi Lock) e Angela de Figueroa (Marta Costa) finiranno per piacersi. Non a caso, nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, i due giovani si scambieranno un primo ed appassionato bacio.

La Promessa, news: Angela dà un aiuto fondamentale a Curro

Angela comincerà seriamente a preoccuparsi per Curro quando, origliando per caso una conversazione telefonica, capirà che Cruz Ezquerdo (Eva Martin) si sta accordando con Lorenzo (Guillermo Serrano) affinché il ragazzo sposi una delle figlie del Conte di Castroviejo, un potente amico del re di Spagna.

Certa del fatto che Cruz e Lorenzo stiano agendo in quel modo soltanto per cercare di scongiurare la crisi finanziaria de La Promessa, Angela cercherà di mettere in guardia Curro ma quest’ultimo, dato il loro rapporto abbastanza conflittuale, non le darà ascolto finché la stessa Angela non chiederà a Martina (Amparo Pinero) di intervenire. A quel punto, Curro capirà che il “padre” e la “zia” stanno davvero tramando alle sue spalle e cercherà di intervenire prima che il patto con il Castroviejo venga siglato, poiché in caso contrario non potrebbe più tirarsi indietro senza far sprofondare definitivamente il nome dei Lujan.

La Promessa, trame: Cruz desiste dal suo intento, ecco perché

A sorpresa, a mettere un freno al piano di Cruz sarà Jana Exposito (Ana Garces). Quest’ultima svelerà infatti alla suocera di essere la figlia di Dolores (Anai Gonzalez), la vecchia amante del marito Alonso (Manuel Regueiro), e di sapere del legame di parentela che la unisce a Curro. Di fronte ai figli della sua “nemica”, ormai defunta da tanto tempo, la Ezquerdo deciderà dunque di andare con i piedi di piombo e comunicherà a Lorenzo che è necessario fermare il matrimonio combinato che stavano organizzando per Curro.

Tale dietrofront, ovviamente, riempirà di gioia Curro, che al tempo stesso sentirà di dover ringraziare solo ed unicamente una persona: Angela. Proprio per questo, De La Mata si farà coraggio e confesserà alla Figueroa che si è innamorato di lei. Ma quale sarà la reazione della figlia di Leocadia (Isabel Serrano)?

La Promessa, spoiler: il primo bacio di Curro e Angela

Possiamo anticiparvi che, sotto choc per le parole del ragazzo, Angela se la darà a gambe. Quella sera stessa ritornerà però sui suoi passi e farà presente a curro di essersi spaventata semplicemente perché, nella sua vita, non ha fatto altro che pensare ai suoi studi di legge, che ha interrotto, e non ha mai avuto un ragazzo.

Angela farà dunque presente a Curro di essersi invaghita di lui fin dal primo momento, anche se ha cercato di respingere l’attrazione che sentiva nei suoi confronti. Dichiarazione che darà modo al De La Mata di fare il primo passo per baciare appassionatamente sulle labbra Angela.

A La Promessa si formerà dunque una nuova coppia, ma la felicità sarà ancora molto lontana: un triste avvenimento, infatti, sconvolgerà per sempre la vita di Curro e darà il via ad una serie di colpi di scena che terranno i telespettatori col fiato sospeso…