Curro confessa ad Alonso che è suo figlio! | La promessa anticipazioni

La situazione sta letteralmente per precipitare a La Promessa. Nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela iberica, Curro de la Mata (Xavi Lock) confesserà infatti ad Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) di essere suo figlio. Una verità, nascosta per tanto tempo, che metterà letteralmente in crisi il marchese…

La Promessa, news: Jana affronta Cruz

Tutto partirà quando Jana Exposito (Ana Garces) si fiderà un po’ troppo di Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano) e arriverà a pensare che sia stata proprio Cruz Ezquerdo (Eva Martin) la mandante degli uomini incappucciati che, tempo addietro, hanno ucciso la madre Dolores (Anai Gonzalez) e rapito il piccolo Curro/Marcos quando era poco più che un neonato.

Certa ormai del fatto che la suocera abbia assassinato anche il figliastro Tomas (Jordi Coll), la moglie di Manuel (Arturo Garcia Sancho) finirà per farsi prendere un po’ troppo dalla fretta ed accuserà Cruz di tutti questi misfatti. E aggiungerà anche che lei e Curro sono i figli di Dolores. Neanche a dirlo, la Ezquerdo cercherà di portare la situazione a suo vantaggio, sottolineando che si è fatta un po’ troppo influenzare dalle bugie di Leocadia, che ha agito con l’intento di distruggere la sua figura fin dal giorno in cui ha rimesso piede nella tenuta…

La Promessa, spoiler: Curro confessa ad Alonso che è suo figlio!

Occhio quindi a quello che succederà in seguito: Jana si confronterà immediatamente con Curro su quanto accaduto. A quel punto, il ragazzo penserà bene di rincarare la dose con Cruz, che ancora una volta manterrà il punto anche quando il ragazzo le dirà di essere disposto a fare uscire la sua vera identità, ossia che è il figlio segreto di Alonso e Dolores.

Dato che la dark lady si mostrerà piuttosto irremovibile, Curro passerà dunque subito ai fatti e, nel bel mezzo di un dialogo all’insegna della tensione, dirà a Alonso che, alcuni mesi prima, ha ascoltato i suoi racconti sulla relazione extraconiugale con Dolores perché era coinvolto in prima persona, visto che è Marcos, il figlio che ha avuto da lei. Parole a cui Alonso darà subito attendibilità, soprattutto quando Curro gli dirà che Jana è in realtà Mariana, l’altra figlia della sua amante, uccisa dagli uomini incappucciati circa vent’anni prima!

La Promessa, trame: Alonso sconvolto dalla verità di Curro

Certo fino a quell’istante che Dolores si fosse tolta la vita con i figlioletti, Alonso sarà letteralmente sconvolto dalla verità raccontatagli da Curro. Non a caso, il marchese affronterà subito Cruz, che stavolta sceglierà di non mentirgli e gli farà presente di avere sempre saputo che Curro fosse suo figlio e non di Eugenia (Alicia Moruno) e Lorenzo (Guillermo Serrano).

Di fronte alla rimostranze del marito, Cruz specificherà però di non avergli mai raccontato la verità poiché per lei è stata già dura vedere, giorno dopo giorno, il frutto del suo tradimento. Uno choc totale che porterà Alonso a parlare anche con Leocadia, loro ospite nella residenza nel periodo della sua liaison con Dolores. Il dialogo con la Figueroa non sarà però per niente illuminante, visto che la donna non perderà tempo per insinuare sottilmente che potrebbe esserci proprio Cruz dietro l’assassinio di Dolores.

Una prospettiva che, come facilmente prevedibile, manderà ancora più in confusione Alonso, che ormai non saprà più se credere o meno alla buonafede di Cruz. E, in tal senso, il peggio dovrà ancora avvenire…