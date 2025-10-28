Curro e Ramona indagano sulla morte di Jana | La promessa anticipazioni

Nonostante il grande dolore, nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, Curro de la Mata (Xavi Lock) avrà un solo obiettivo: trovare l’assassino della sorella Jana Exposito (Ana Garces). Proprio per questo, il ragazzo darà il via a una serie di investigazioni, anche se fin dal principio non tutto filerà per il verso giusto…

La Promessa, news: la morte di Jana e l’arresto di Cruz

Jana perderà la vita in seguito ad uno sparo che la colpirà nel basso ventre. Tuttavia, poco prima di passare a miglior vita insieme al bambino che portava in grembo, la Exposito riuscirà brevemente a riprendere conoscenza e con alcuni cenni farà capire a Curro che non è stata Cruz Ezquerdo (Eva Martin) a spararle.

Tuttavia, quando il sergente Burdina (Fran Cantos) procederà con l’arresto di Cruz successivamente ad una serie di prove trovate contro di lei, Curro deciderà di tenere per sé l’informazione che Jana gli ha dato, in primis poiché certo del fatto che la “zia” debba comunque pagare per le morti della madre Dolores (Anai Gonzalez) e di Tomas (Jordi Coll), di cui a suo dire è realmente responsabile. Nei giorni successivi, il ragazzo non potrà però fare a meno di pensare che l’assassino dell’amata sorella si trovi ancora a La Promessa…

In tal senso, bisognerà fare attenzione a ciò che succederà subito dopo il funerale di Jana, che verrà sepolta nel cimitero comune e non nella tomba familiare dei Lujan: una mossa che Alonso (Manuel Regueiro) deciderà di attuare quando la famiglia reale minaccerà di levargli il marchesato, a causa di tutti gli scandali che il suo clan ha accumulato.

Seppur contrariato dall’ennesimo affronto del padre, Manuel (Arturo Garcia Sancho) acconsentirà quando Maria Fernandez (Sara Molina) gli darà modo di pensare che, in fondo, Jana non avrebbe mai accettato di essere sepolta nella stessa tomba dove, un giorno, finirà per riposare anche Cruz, la sua assassina. Manuel saluterà dunque la sua consorte in forma semplice, circondato dall’affetto dei domestici e di quasi tutti i familiari, visto che proibirà sia ad Alonso e sia a Lorenzo (Guillermo Serrano) di presenziare…

La Promessa, spoiler: Curro e Ramona vogliono far luce sulla morte di Jana!

Tra i grandi assenti, ci sarà anche l’anziana Ramona (Inma Peres Quiros), che però andrà a far visita alla tomba di Jana subito dopo la fine della cerimonia. La donna incontrerà in cimitero Curro, che le ribadirà ancora una volta che, a suo dire, non è stata Cruz ad uccidere Jana, ma qualcun altro che sta agendo indisturbato a La Promessa. Pur non avendo alcuna prova effettiva a riguardo, Curro giurerà così a Ramona che non troverà pace finché non rintraccerà l’assassino della sorella e l’anziana si dirà pronta ad aiutarlo qualsiasi cosa accada.

Non a caso, Curro farà in modo di incontrare il medico che si è preso cura di Jana in seguito allo sparo ricevuto e gli domanderà per quale motivo la ragazza sia peggiorata improvvisamente, fino a morire, quando lui invece aveva ormai detto a tutti quanti che fosse in via di ripresa. Una conversazione che verrà origliata, silenziosamente, da qualcun altro: di chi si tratterà? Seguici su Instagram.