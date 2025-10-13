Curro, la sua vera identità viene svelata! | La promessa anticipazioni

Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa non ci sarà davvero un minuto di tregua per i componenti della famiglia Lujan. Dopo il misterioso sparo inferto a Jana Exposito (Ana Garces), che darà il via alle indagini del sergente Burdina (Fran Cantos), i membri del marchesato si troveranno a dover gestire anche una pericolosa fuga di notizie sulla vera identità di Curro de la Mata (Xavi Lock). Un imprevisto non di poco conto che metterà in seria difficoltà Alonso (Manuel Regueiro)…

La Promessa, news: Curro confessa ad Alonso la sua vera identità

Tutto partirà quando, dopo aver affrontato la zia Cruz (Eva Martin), Curro si farà coraggio e confesserà ad Alonso di essere Marcos, il figlio che ha avuto tanti anni prima dall’amante e domestica Dolores (Anai Gonzalez). Visibilmente confuso, il marchese si fiderà ciecamente delle parole di Curro e chiederà spiegazioni alla consorte, in primis poiché non riuscirà a comprendere in che modo il figlio sia stato fatto passare come il legittimo erede di Eugenia (Alicia Moruno) e Lorenzo (Guillermo Serrano).

A sorpresa, in questa circostanza, Cruz sceglierà dunque di essere completamente sincera con Alonso e gli dirà di avere sempre saputo tutta la verità. A quel punto, il Lujan ricollegherà tutti i tasselli del puzzle e comprenderà che la nuora Jana non è altri che Mariana, la figlia maggiore della defunta Dolores.

La Promessa, trame: chi ha sparato a Jana?

Partendo da questi presupposti, la situazione si complicherà a dismisura per Cruz. Certa di essere ad un passo dalla verità, Jana comunicherà infatti alla suocera che intende recarsi alla guardia civile per accusarla sia dell’assassinio di Dolores e sia di quello più recente del figliastro Tomas (Jordi Coll). La Exposito spererà infatti che il sergente Burdina riapra le indagini e scopra se la colpevole dei delitti è davvero Cruz, come lei pensa, o Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano), come invece sostiene la stessa Ezquerdo.

Tuttavia, Jana non potrà portare avanti fino in fondo questo proposito, visto che il mattino successivo verrà ritrovata ai piedi del letto in una pozza di sangue dal marito Manuel (Arturo Garcia Sancho) in seguito ad uno sparo ricevuto. Le condizioni di salute della Exposito e quelle del bambino che porta in grembo appariranno fin da subito complicate, ma il peggio dovrà ancora avvenire…

La Promessa, spoiler: la vera identità di Curro viene svelata!

Eh sì: possiamo anticiparvi che, in quelle stesse ore, verrà pubblicato sui giornali un nuovo articolo scandalistico sui Lujan, nel quale sarà scritto a chiare lettere che Curro non è il nipote di Alonso, bensì il figlio illegittimo che ha avuto da una domestica. Come se non bastasse, nell’articolo verrà inoltre riportato che Curro è il fratellastro di Jana. Insomma, tutta la verità sarà stata scritta nera su bianco, ma chi l’avrà fatta trapelare?

Anche in questo caso, mentre Catalina (Carmen Asecas) si troverà a scoprire che Curro è suo fratello, i sospetti principali sulla fuga di notizie si concentreranno su Cruz, ma sarà davvero lei la colpevole? Di certo, la situazione per la dark lady storica della telenovela sarà tutt’altro che facile da affrontare e riserverà un grandissimo colpo di scena… Seguici su Instagram.