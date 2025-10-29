Ender confessa che ha un altro figlio! | Forbidden fruit anticipazioni

Un grande segreto di Ender Çelebi (Şevval Sam) sta per venire alla luce: nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, la donna confesserà al fratello Caner (Barış Aytaç) di avere un altro figlio, di qualche anno più grande di Erim (İlber Uygar Kaboğlu). Una rivelazione clamorosa che scombussolerà ulteriormente le carte…

Forbidden Fruit, news: Kaya sospetta di essere il padre di Erim

La storyline prenderà il via con l’arrivo in città di Kaya Ekinci (Barış Kılıç), nominato da Halit Argun (Talat Bulut) come nuovo CEO della Holding. Ciò che però lo stesso Halit non saprà è che Kaya, in passato, ha avuto una relazione proprio con Ender, cresciuta tra l’altro nel suo stesso quartiere.

Non a caso, anche grazie ad alcune chiacchiere di troppo con l’amica Tulin (Işıl Dayıoğlu), a sua volta dipendente della Holding Argun, Kaya comincerà a sospettare di essere il padre di Erim, con il quale avrà instaurato fin da subito un rapporto amichevole. Nonostante le parole di Ender, la quale gli confermerà più volte che il ragazzino non è suo figlio, l’Ekinci vorrà dunque vederci più chiaro e farà in modo di entrare in possesso di un campione di DNA di Erim. Tuttavia, il responso non sarà quello che il CEO si aspettava…

Forbidden Fruit, trame: il flashback del passato di Ender

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi in precedenza, grazie a quel test, Kaya scoprirà di non essere il padre di Erim. Proprio in quegli istanti, Ender si presenterà però alla sua porta e scoprirà ciò che ha fatto, andando su tutte le furie per aver portato avanti il test del DNA senza il suo permesso.

In preda allo choc più totale, Ender salirà dunque in fretta e furia su un taxi e ripenserà ad un evento drammatico della sua vita avvenuto diversi anni prima. Un flashback mostrerà infatti ai telespettatori una giovanissima Ender in una sala parto, in seguito alla nascita di un bambino che ha poi dato in adozione perché non poteva prendersi cura di lui. Fin da subito, sarà chiaro che il bimbo in questione non è Erim, ma un successivo dialogo con Caner scioglierà ogni dubbio…

Forbidden Fruit, spoiler: Ender confessa a Caner che ha un altro figlio!

Con la lacrime agli occhi, Ender svelerà ad un incredulo Caner di aver dato in adozione un figlio nato precedentemente ad Erim e che il padre era proprio Kaya, “colpevole” in quel periodo di averla abbandonata per andare a studiare in America. Entrando più a fondo nella spiegazione, la Çelebi spiegherà al fratello di aver portato a termine quella gravidanza soltanto perché, una volta racimolati i soldi necessari, era ormai scaduto il tempo legale per procedere con l’aborto.

Ender puntualizzerà poi di aver ripreso la relazione con Kaya, ritornato dagli Stati Uniti, alcuni anni dopo senza mai parlargli del bambino. Un rapporto proseguito fino al 2002, anno in cui è stata nuovamente lasciata e ha sposato Halit, dal quale è poi nato Erim.

Insomma, dalla relazione tra Kaya e Ender è davvero nato un figlio, ma la donna non avrà idea di dove si trovi, vista l'adozione posta in essere. Non è però detto che questo bimbo, ormai un ragazzo di 23 anni, non si faccia vivo prima o poi…