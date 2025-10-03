Alihan vuole trasferirsi in America! | Forbidden fruit anticipazioni

La fine del matrimonio con Ender Çelebi (Şevval Sam) spingerà Alihan Taşdemir (Onur Tuna) a valutare l’ipotesi di cambiare aria per un po’. Nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit, l’imprenditore valuterà infatti l’ipotesi di lasciare la Turchia per trasferirsi in America. Un’idea che non piacerà affatto alla sua “ex” Zeynep Yilmaz (Sevda Erginci), anche se cercherà di nasconderlo…

Forbidden Fruit, news: Ender concede il divorzio ad Alihan ma…

Come vi abbiamo raccontato in precedenza, Ender concederà il divorzio ad Alihan soltanto quando Zerrin (Nilgün Türksever) le venderà il suo pacchetto azionario della Falkon Airlines, corrispondente al 10% della totalità. A quel punto, la Çelebi si presenterà a sorpresa durante una riunione del consiglio di amministrazione dell’azienda e comunicherà sia ad Alihan e sia a Halit Argun (Talat Bulut) che non possono più escluderla dalle decisioni importanti.

Ender svelerà infatti ai due uomini che ormai dispone del 15% della holding, dato dalla somma di quote che possedeva in precedenza sommate a quelle comprate da Zerrin, e pretenderà anche di aver un ufficio tutto suo. Alihan e Halit non potranno dunque fare altro che adeguarsi alla presenza di Ender vicino a loro, ma ad infastidire il Taşdemir sarà anche un’altra faccenda…

Forbidden Fruit, trame: l’insofferenza di Alihan per il matrimonio di Zeynep e Dündar

Eh sì: Alihan non riuscirà a sopportare l’idea che Zeynep stia per contrarre matrimonio con il “losco” faccendiere Dündar Çelikkan (Erdem Kaynarca). Dopo aver scongiurato qualsiasi tipo di dubbio sull’amicizia, del tutto innocente, tra Zeynep e il suo miglior amico Hakan Kurtuluş (Ahmet Kayakesen), Alihan non vorrà stravolgere nuovamente la vita della sua vecchia fiamma e sembrerà rassegnarsi all’idea di averla persa per sempre.

Proprio per questo, pure quando Hakan gli farà presente che è arrivato forse il momento di lottare perché è finalmente libero dal matrimonio d’interesse con Ender, Alihan insisterà sull’idea di voltare pagina e stupirà il confidente con un’importante decisione…

Forbidden Fruit, spoiler: Alihan vuole trasferirsi in America!

Sicuro che a Istanbul continuerà a stare male e a rimuginare sul passato, Alihan dirà a Hakan che sta pensando di trasferirsi in America per un periodo di tempo indefinito. Una volontà che, neanche a dirlo, non convincerà per niente il Kurtuluş, il quale penserà che l’amico sta semplicemente cercando un modo indolore per non affrontare i suoi problemi.

Un dubbio che attanaglierà anche Zeynep nel momento in cui Alihan le dirà che, probabilmente, non potrà essere presente al suo matrimonio con Dündar perché sta pensando di trasferirsi in America. In quei precisi istanti, i telespettatori capiranno, infatti, che Zeynep non vuole perdere Alihan, ma nonostante ciò andrà avanti con i preparativi del matrimonio con Dündar.

Il tutto mentre, all’improvviso, arriverà a Istanbul un’affascinante ragazza che appartiene al passato di Alihan… Seguici su Instagram.