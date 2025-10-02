Güzide perdona Sezai! | Tradimento anticipazioni

Nelle puntate finale di Tradimento ci sarà spazio anche per un lieto fine: Güzide Özgüder (Vahide Percin) riuscirà infatti a perdonare il marito Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal) e riprenderà il loro matrimonio dal punto nel quale era stato lasciato. Un ricongiungimento che verrà in qualche modo “provocato” da Kahraman Sarpoglu (Berkay Ateş).

Tradimento, news: Kahraman scopre di essere il figlio di Sezai

La storyline arriverà ad un punto di svolta quando, grazie ad una voglia identica che entrambi hanno su una spalla, Kahraman capirà di essere figlio di Sezai. A quel punto, dopo aver interrotto qualsiasi tipo di rapporto con la ritrovata madre Kadriye (Yeşim Salkım), colpevole di avergli fatto credere per tantissimi anni che suo padre fosse Tahir Kenan Dicleli, Kahraman confesserà a Sezai tutta la verità.

Da un lato l’Okuyan si dispiacerà per non essere stato al fianco del figlio grazie all’omissione di Kadriye; dall’altro Kahraman prenderà la decisione di lasciare la lussuosa villa di Mualla (Nursel Köse), nella quale comincerà a sentirsi un estraneo, e cercherà di approfondire la conoscenza di Sezai. Durante una prima chiacchierata tra padre e figlio, Kahraman consiglierà dunque a Sezai di non lasciarsi fuggire Güzide, se è davvero lei la donna che ha sempre amato.

Tradimento, trame: Sezai rifiuta di divorziare da Güzide

In tal senso, possiamo anticiparvi che Sezai prenderà alla lettera il consiglio del figlio ritrovato. Durante l’udienza stabilita per rendere il divorzio effettivo, l’Okuyan prenderà infatti la parola e comunicherà al giudice che non vuole affatto divorziare da Güzide. Attraverso un discorso carico di sentimento, l’avvocato si scuserà dunque con la moglie per averle nascosto la relazione avuta per oltre trent’anni con Kadriye e sottolineerà di essere stato educato in quel modo, ossia a tenersi tutto dentro, dai suoi genitori.

Data la ferma opposizione al divorzio di Sezai, il giudice non potrà dunque fare altro che rimandare la conclusione del matrimonio fino a data da destinarsi. Un “diversivo” che, almeno inizialmente, sembrerà infastidire Güzide, apparentemente decisa a lasciarsi alle spalle il suo breve matrimonio con l’Okuyan.

Tradimento, spoiler: Güzide perdona Sezai!

A sorpresa, Sezai riuscirà però a raggiungere il suo obiettivo, ossia farsi perdonare da Güzide. In che modo? Possiamo anticiparvi che l’uomo passerà una notte intera fuori dalla casa di Güzide e specificherà che non intende andarsene finché non l’avrà perdonato. Una determinazione che farà centro nel cuore della Özgüder, che si lascerà alle spalle tutti i problemi passati, perché in fondo sarà ancora innamorata di lui, e gli darà un’ulteriore chance.

Non a caso, Güzide permetterà a Sezai di tornare anche a lavorare al suo fianco nello studio legale. E la prima cliente di Sezai sarà, inaspettatamente, Azra (Alize Gördüm), in cerca di vendetta ai danni dello zio Tarik Yenersoy (Mustafa Uğurlu), colpevole di averle fatto credere che ci fosse proprio Güzide dietro la disfatta economica dei suoi genitori… Seguici su Instagram.