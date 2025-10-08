Güzide “ritroverà” il figlio perduto ma… | Tradimento anticipazioni

Un grande dolore attende Güzide Özgüder (Vahide Perçin) nelle puntate finali di Tradimento. La nostra protagonista riuscirà infatti a ritrovare il figlio che le è stato strappato alla nascita ma purtroppo non potrà riabbracciarlo, visto che ormai sarà morto da tempo…

Tradimento, news: Güzide e le indagini sul figlio

Appurato tramite il test del DNA che Dündar Terzioğlu (Emin Günenç) non è suo figlio, Güzide tenterà di parlare ancora una volta con l’ostetrica che ha fatto nascere il ragazzo, ma non potrà farlo perché l’ex marito Tarik Murat Yenersoy (Mustafa Uğurlu) arriverà a casa della donna prima di lei e lascerà che muoia a causa di un attacco cardiaco improvviso.

A quel punto, attraverso una serie di indagini, Guide scoprirà che i dottori in servizio nell’ospedale, il giorno in cui sono nati Oylum (Feyza Sevil Güngör) e il suo vero figlio, erano due. Visto che uno dei dottori sarà già passato a miglior vita, la Özgüder cercherà il secondo con l’aiuto della fidata Nazan Tokluca (Meltem Baytok) ma ciò che scoprirà la sorprenderà a dismisura.

Seppur malato di Alzheimer, il dottore svelerà che Oylum è il frutto di una relazione extraconiugale con un’altra donna. E farà presente alle sue interlocutrici che l’ha ceduta a Tarik, in cambio di soldi, perché sua moglie non ha voluto prendersene cura. Il peggio dovrà però ancora venire…

Tradimento, spoiler: ecco che cosa è successo al figlio di Güzide!

Come se non bastasse, l’uomo farà presente a Güzide e Nazan che Tarik non ha voluto farsi carico del loro vero figlio, affidato poi ad una coppia, soltanto perché era nato con diverse malformazioni. Una verità sconvolgente che farà capire per l’ennesima volta alla Özgüder di essere stata sposata per anni con un uomo privo di alcun tipo di morale o di scrupolo.

Non a caso, in preda alla rabbia, Güzide affronterà Tarik, che però negherà ogni suo coinvolgimento nella questione e farà perdere le sue tracce pur di non rispondere alle successive domande dell’ex. Grazie all’aiuto di Yeşim Denizer (Asena Girişken), in cerca di riscatto agli occhi della donna per la “relazione proibita” che ha avuto con Dündar, Güzide riuscirà a rintracciare il nascondiglio di Tarik e gli sguinzaglierà contro gli uomini di Mualla Dicleli (Nursel Köse)…

Tradimento, trame: Güzide “ritrova” il figlio perduto!

Visto che temerà seriamente per la propria incolumità, alla fine Tarik vuoterà il sacco e confesserà a Güzide che il loro figlioletto è ormai morto da diverso tempo. Un racconto che coinciderà con quello dei genitori che si sono presi cura, fin dal primo istante, del piccolo Murat, morto a causa di una meningite che avrebbe potuto essere curata, ma dalla quale non ha avuto scampo perché Tarik si è rifiutato di sborsare i soldi necessari per le cure.

Con la morte nel cuore, a Güzide non resterà dunque altro da fare se non quello di recarsi nella tomba di Murat e chiedergli perdono per non essersi presa cura di lui. Una scena straziante, sotto gli occhi di Mualla e di Tarik, durante la quale la Özgüder prometterà al figlio che, un giorno, si ritroveranno altrove e potranno finalmente abbracciarsi.

Vi anticipiamo che il tragico risvolto della faccenda metterà ancora di più Güzide sul piede di guerra contro Tarik. ciò ad un passo dall’epilogo della dizi… Seguici su Instagram.