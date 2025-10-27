Il funerale di Jana, nuove tensioni a La promessa | Anticipazioni

La tragica morte di Jana Exposito (Ana Garces) genererà parecchie tensioni nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Non a caso, anche l’organizzazione del suo funerale innescherà diverse tensioni tra gli abitanti della tenuta…

La Promessa, news: la morte di Jana e l’arresto di Cruz

Già sapete che Jana morirà in seguito ad uno sparo che la colpirà in pieno ventre. Vista una serie di prove a suo sfavore, il sergente Burdina (Fran Cantos) procederà dunque con l’arresto di Cruz Ezquerdo (Eva Martin), che però negherà di aver fatto del male alla nuora.

Da un lato nessuno crederà particolarmente alle parole di Cruz, che lascerà dunque in malo modo la tenuta e verrà portata in carcere (uscendo così di scena); dall’altro Manuel (Arturo Garcia Sancho) rinnegherà la madre e sarà emotivamente devastato per la perdita improvvisa della moglie e del bambino che aspettava. Un sentimento che lo porterà a chiudersi sempre più in se stesso, tant’è che la sorella maggiore Catalina (Carmen Asecas) e la cugina Martina (Amparo Pinero) cercheranno di stargli vicino, così come la domestica Maria Fernandez (Sara Molina). Tuttavia, le sciagure non saranno terminate qui…

La Promessa, trame: Alonso e le minacce della casa reale

Dato l’arresto di Cruz e la notizia, diffusa su tutti i giornali, della paternità reale di Curro de la Mata (Xavi Lock) nascosta per tanto tempo, il marchese Alonso (Manuel Regueiro) riceverà una lettera di minacce dalla casa reale. Nella stessa, il monarca metterà al corrente Alonso del fatto che è stato aperto un procedimento che, una volta concluso, potrebbe sottrargli anche il marchesato di Lujan. Inoltre, il re ventilerà l’ipotesi pure di togliere a Curro il titolo di Barone di Linaja.

Deciso ad evitare la disfatta, che si trasformerebbe nell’ennesimo scandalo per la sua famiglia, Alonso sceglierà di cogliere l’aiuto di Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano), che si offrirà volontaria per muovere le sue conoscenze e capire in che modo l’uomo possa muoversi. Al tempo stesso, Alonso dovrà però evitare dei nuovi passi falsi e, non caso, dirà a Manuel che Jana non può essere sepolta nella tomba familiare, visto il suo passato di domestica!

La Promessa, spoiler: il funerale di Jana genera nuove tensioni!

Neanche a dirlo, Manuel si porrà a muso duro contro Alonso, sottolineando che gli sta dando il colpo di grazia dopo l’omicidio della consorte perpetuato (almeno apparentemente) da Cruz. Tuttavia, dopo essersi confrontato con Maria Fernandez sulla vicenda, Manuel capirà che, in fondo, Jana non vorrebbe riposare nella stessa tomba dove, un giorno, finirà per essere sepolta anche Cruz. Per questo, il marchesino acconsentirà all’ordine di Alonso, proibendogli però di assistere alle esequie ed invitandolo ad estendere la proibizione anche a Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano).

Partendo da questi presupposti, Jana verrà così sepolta tra le persone comuni del cimitero di Lujan al termine di un’umile cerimonia celebrata da Padre Samuel (Daniel Schroeder). A darle l’ultimo saluto, oltre ovviamente a Curro, Catalina, Martina, Leocadia e Angela (Marta Costa), tutti i membri della servitù, che rischieranno di non partecipare perché Petra Arcos (Marga Martinez) cercherà di non dare loro il permesso (salvo fare dietro front quando Catalina le comunicherà che Manuel li vuole accanto a sé).

Un funerale che aprirà diversi scenari e sembrerà “portare bene” a Leocadia, visto che Alonso le chiederà espressamente di trattenersi a La Promessa per aiutarlo a risolvere il problema rappresentato dalla casata reale… Seguici su Instagram.