Il paradiso delle signore, anticipazioni dal 13 al 17 ottobre 2025

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 13 a venerdì 17 ottobre 2025

Adelaide prova il suo abito da sposa sotto gli occhi di Marta e Odile; quest’ultima, intanto, confida alla cugina della strana telefonata ricevuta da Ettore. Caterina è in ansia perché non ha più notizie dal fidanzato, mentre Mimmo pensa a una persona da proporre a Ciro come nuovo cameriere. Con l’aiuto di Marcello, Salvo riesce a trovare una soluzione per la cessione delle sue quote della Caffetteria. Nel frattempo, per strada, uno sconosciuto si avvicina a Rosa: un incontro che prende una piega inattesa.

Ettore invita Odile a cena e, in quell’occasione, le presenta la sorella Greta. Adelaide, invece, fa un sogno inquietante che si rivela essere un presagio negativo. Roberto rischia di dover rinunciare al Paradiso Donna, a meno che Tancredi non decida ancora una volta di tendergli una mano. Johnny, pronto a partire, cambia idea dopo aver letto un annuncio sul giornale.

Rodolfo Sacchi, l’uomo che la sera prima aveva importunato Rosa, torna a farsi avanti, ma Mimmo interviene tempestivamente per difenderla. Nel frattempo, l’abito da sposa di Adelaide subisce un danno irreparabile, ma Ettore e Greta sembrano determinati a trovare una soluzione. Greta mostra alcuni bozzetti a Odile, che subito pensa a un modo per aiutare la contessa. Intanto, Ciro inizia a collaborare con il nuovo cameriere, senza però esserne del tutto convinto.

Il Paradiso Donna continua a prosperare grazie al sostegno di Tancredi, mentre Rosa resta turbata dall’aggressione subita. Elvira e Salvatore, ormai pronti a lasciare Milano e il Paradiso, salutano commossi amici e colleghi. Marcello e Salvatore si dicono addio con affetto, condividendo ricordi e speranze per il futuro. Caterina soffre sempre di più per il silenzio del fidanzato, ma Mirella escogita un modo per darle conforto.

Greta, con il suo talento, riesce a restituire il sorriso ad Adelaide, disegnando per lei un nuovo abito da sposa. Johnny, invece, rischia di non poter realizzare i suoi sogni senza un impiego, ma Delia elabora un piano per sostenerlo. Sacchi torna ad aggredire Rosa, e solo l’intervento di Marcello evita il peggio, sotto lo sguardo attonito di Mirella. Nel frattempo, Umberto inizia a sospettare di Greta e a indagare sul suo passato. Agata cerca di convincere Ciro ad assumere Johnny in Caffetteria.

Rosa, profondamente scossa dopo l'aggressione, viene ricoverata in ospedale, e Marcello, che l'ha salvata, non riesce a smettere di pensare a lei. In quell'occasione, Mirella decide di fare una rivelazione importante a Rosa…