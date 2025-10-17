Il paradiso delle signore, anticipazioni dal 27 al 31 ottobre 2025

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre 2025

La dichiarazione di Marcello rappresenta un duro colpo per la contessa, sconvolgendo l’atmosfera di Villa Guarnieri, dove tutti si stringono intorno a lei per darle conforto. La notizia giunge anche al Paradiso, dove Roberto si impegna a tenere sotto controllo i giornalisti. L’annullamento del matrimonio frena i piani dei fratelli Marchesi, mentre Caterina rischia di perdere la foto del suo fidanzato. Nel frattempo, Enrico scopre l’esistenza di una nuova terapia che potrebbe permettergli di recuperare completamente l’uso della mano.

Umberto sembra avere le idee chiare sulle ragioni che hanno spinto Marcello a fare un passo indietro, ma quest’ultimo è scomparso. Matteo e Mirella decidono quindi di mettersi in contatto con Rosa. Poco dopo, Marcello ricompare a Villa Guarnieri e compie un gesto dal forte valore simbolico: consegna a Umberto i documenti relativi alla gestione del patrimonio di Adelaide, che nel frattempo tenta di riprendersi dal dolore.

Caterina mostra alle Veneri la foto del fidanzato e scopre che si tratta di una vecchia conoscenza del Paradiso. Johnny e Mimmo, invece, si confidano a cuore aperto parlando d’amore. Rosa torna a Milano e ritrova Marcello, che si lascia andare a una confessione sincera e toccante. Anita cerca di mantenere alto il morale a Villa Guarnieri, mentre Adelaide fatica a ritrovare la serenità.

Marcello riceve una calorosa accoglienza al Paradiso dalle Veneri e comunica a Roberto la sua decisione di rassegnare le dimissioni. Nel frattempo, Johnny realizza il sogno di acquistare il tanto desiderato pulmino, coinvolgendo anche Mimmo. Irene riceve la visita di zia Sandra, una parente che non vedeva da anni. Dopo essersi riavvicinati, Rosa e Marcello prendono insieme una decisione importante.

Odile si prepara a sostituire Adelaide al Circolo per un evento già in programma e chiede l’aiuto di Rosa, che accetta suo malgrado. Enrico continua a nascondere a Marta il suo problema alla mano. Intanto, grazie a Concetta, zia Sandra viene a conoscenza di alcuni segreti del passato di Irene. Un incontro casuale tra Marcello e Rosa non sfugge a Ettore, che inizia a insinuare sospetti in Odile.

L'evento per il lancio del Paradiso Donna si rivela un grande successo. Prima di lasciare Milano, zia Sandra compie un gesto generoso verso Irene: estingue tutti i suoi debiti e le lascia una lettera contenente una proposta inaspettata. Durante i festeggiamenti per il successo dell'evento, Caterina riceve una sorpresa dolce, ma che per Roberto si rivela amara: scopre infatti che Mario Oradei, il fidanzato della Venere, è qualcuno che conosce bene. Dopo aver ascoltato una conversazione tra Odile e Umberto, Adelaide comprende finalmente il motivo per cui Marcello l'ha lasciata e decide di presentarsi a casa sua…