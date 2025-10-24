Il paradiso delle signore, anticipazioni dal 3 al 7 novembre 2025

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 3 a venerdì 7 novembre 2025

Umberto tenta invano di calmare la furia di Adelaide che, dopo aver scoperto la relazione tra Rosa e Marcello, mette in moto il suo piano di vendetta. Una lettera della zia Sandra colpisce nel profondo Irene, costringendola a riflettere sui propri sentimenti. Nel frattempo, Mario e Roberto si incontrano e si stringono la mano davanti a Caterina, ignara del passato che li lega. Odile, dopo aver saputo dalla madre i dettagli della storia con Marcello, decide di affrontare Rosa.

Adelaide chiede a Roberto di licenziare sia Rosa che Marcello, poiché l’atmosfera al Paradiso è ormai troppo tesa per lavorare serenamente. Di Meo scopre che Enrico sta seguendo la terapia per la mano senza attenersi alle prescrizioni. Intanto, Irene deve trovare al più presto una nuova Venere, e Johnny si offre di aiutarla. Marcello è consapevole che Adelaide non si fermerà finché non avrà ottenuto la sua vendetta, ma lui e Rosa sono determinati ad affrontare ogni ostacolo per difendere il loro amore.

Alla radio viene data la notizia dell’alluvione di Firenze. In un giorno difficile per gli spostamenti a causa del maltempo, al Paradiso arriva una giovane candidata, Barbara Musso, in risposta all’annuncio di Irene. Mario si ritrova nuovamente faccia a faccia con Roberto, impegnato nell’organizzare l’aiuto del Paradiso per le zone colpite dall’alluvione. Adelaide, intanto, continua con i suoi intrighi e chiede a Tancredi di collaborare, mentre Rosa confida alle amiche la sua storia con Marcello.

Agata, toccata dalle notizie di Firenze, desidera dare il proprio contributo, e Mimmo racconta a Ciro e Johnny di aver visto colleghi partire per portare soccorso. Enrico comunica a Di Meo che la sua mano sembra guarita e vuole mettersi alla prova, ma il risultato è un fallimento in sala operatoria, che lo spinge a confessare tutto a Marta.

Marcello presenta le sue dimissioni, chiedendo però a Roberto di lasciare il posto di Rosa intatto. Adelaide, decisa a mandar via anche lei, capisce che avrà bisogno dell'aiuto di Umberto. Mentre gli attacchi contro il Paradiso si fanno più serrati, la redazione cerca di reagire, finché un inaspettato aiuto arriva proprio da Tancredi. Sotto gli occhi commossi dei genitori, Agata parte per Firenze, seguita da Mimmo e Johnny. Nel frattempo, Barbara supera la prova ed entra ufficialmente tra le Veneri, e Marcello annuncia alle ragazze la sua decisione di lasciare il lavoro…