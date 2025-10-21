La forza di una donna, anticipazioni dal 27 ottobre al 1° novembre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La forza di una donna da lunedì 27 ottobre a sabato 1 novembre 2025

Bahar affronta Ceyda, chiedendole spiegazioni per averla lasciata sola durante il colloquio di lavoro. Ceyda, con sincerità, le confessa che Emre è il padre di Arda e il suo primo e unico amore. Nel frattempo, Munir avverte Suat che Nezir ha intenzione di rapire Bahar e i bambini e propone di portarli in una casa sicura. Tuttavia, Suat gli ordina di prendere tempo con Sarp, in modo che Nezir possa portare avanti il suo piano e liberarsi così del marito di sua figlia.

Yeliz affronta con difficoltà il suo primo giorno di lavoro, mentre Arif propone a Bahar di lasciare Istanbul e rifugiarsi altrove insieme ai bambini, lontano da ogni pericolo. Sirin, nel tentativo di riavvicinarsi a suo padre, gli prepara una nuova insegna per la sartoria, e poco dopo riceve da Suat un inaspettato invito a cena. Intanto, Yeliz conquista la simpatia della proprietaria del negozio dove ha appena iniziato a lavorare.

Sentendosi poco bene, Bahar chiede a Hatice di restare da lei per la notte, temendo di contagiare i bambini. Mentre Sirin è a cena con Suat, l’uomo le rivela che gli uomini di Nezir stanno per fare irruzione a casa di Bahar per rapire lei e i suoi figli, con l’obiettivo di costringere Sarp a uscire allo scoperto. Yusuf, informato del piano, esce di casa con una scusa insieme ad Arif per evitare di essere coinvolto.

Sarp, messo in guardia dal piano di Nezir, si precipita da Bahar per metterla in salvo con i bambini. I quattro riescono a fuggire appena in tempo, mentre gli uomini di Nezir irrompono in casa, dove rimangono Hatice, Ceyda e Yeliz. Nel caos, parte un colpo di pistola che uccide tragicamente una di loro: è Yeliz.

Più tardi, Suat conferma a Sirin che gli scagnozzi di Nezir avevano davvero l’ordine di rapire Bahar e i suoi figli. Sarp, probabilmente avvertito dalla stessa Sirin, li porta in una casa di montagna indicata da Munir. Ma durante la fuga, Munir lo informa della morte di Yeliz. Temendo di sconvolgere Bahar, Sarp decide di non dirle subito la verità.

Giunti al rifugio, Sarp, Bahar e i bambini si trovano in difficoltà: il riscaldamento non funziona e non hanno cibo. Sarp comincia a sospettare che Munir possa averlo tradito e lo chiama minacciandolo. Nel frattempo, Hatice, Arif e Ceyda vivono ore di angoscia, temendo per la sorte di Bahar e dei piccoli, mentre Ceyda è devastata dal dolore per la perdita di Yeliz…