La forza di una donna, anticipazioni dal 3 all’8 novembre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La forza di una donna da lunedì 3 a sabato 8 novembre 2025

Nella casa di montagna dove si sono rifugiati, Bahar e Sarp preparano la colazione insieme ai loro figli. Fingono di andare d’accordo, ma la tensione è palpabile e aumenta quando Bahar scopre che il caricabatterie del telefono non funziona e che il cellulare è completamente scarico. Decide allora di uscire da sola per comprarne uno nuovo.

Intanto, Ceyda, confortata da Hatice e poi anche da Jale, si tormenta per non aver dimostrato abbastanza affetto a Yeliz quando era ancora viva. Temendo un riavvicinamento tra Bahar e Sarp, Piril ignora i consigli del padre Suat e della guardia del corpo Munir e si reca alla casa di montagna, portando con sé Leyla e i suoi figli. La sua presenza irrita Sarp, ma lei gli spiega che Nezir aveva scoperto dove si trovavano e che sono stati costretti a fuggire. Nisan e Doruk, sconvolti, fanno conoscenza con i loro due fratellini più piccoli.

Ceyda, sempre più provata dal dolore per la perdita di Yeliz, decide infine di entrare nella casa di Bahar e affrontare i ricordi che la tormentano. La tristezza la opprime al punto da farle credere di vedere e sentire l’amica ovunque. Nel frattempo, al bar, Emre riceve la visita della cugina Idil, che vorrebbe tornare a lavorare con lui, ma le spiega di aver già assunto Bahar e di voler aspettare il suo ritorno. Per evitare che Bahar pensi di non essere più la benvenuta, Emre si reca a Tarlabaşı per parlare con i vicini e incontra Ceyda, troppo sconvolta per reagire. Così, Emre finisce per confidarsi con Arif.

Poco dopo, Bahar telefona ad Arif per rassicurarlo: lei e i bambini stanno bene. Tuttavia, nella casa di montagna, il clima resta teso. Piril, Sarp e Bahar devono convivere sotto lo stesso tetto, mentre Nisan e Doruk cercano di ricostruire un legame con il loro padre. Ignari della morte di Yeliz, Bahar e i figli si sforzano di adattarsi alla nuova situazione, cercando di mantenere la calma.

Bahar spiega ai bambini che non devono provare rancore verso Piril o i loro fratellini, e che un giorno, quando saranno più grandi, sarà Sarp a raccontare loro tutta la verità. Tuttavia, la donna affronta Piril con fermezza, ricordandole il loro incontro davanti alla scuola e avvertendola di non sottovalutarla.

Nel frattempo, Enver, Hatice, Arif e Ceyda partecipano al funerale di Yeliz, uniti dal dolore. Sarp, venuto a sapere dell'esistenza di Arif, chiede spiegazioni a Bahar, ma lei, decisa e glaciale, lo mette al suo posto: la sua vita privata non lo riguarda più…