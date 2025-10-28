La promessa, anticipazioni dal 2 all’8 novembre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 2 a sabato 8 novembre 2025

Ricardo non crede davvero al pentimento di Ana, ma la donna gli confessa che se ne andò di casa e non tornò più per non infliggere a Santos il dolore di pensare che avesse scelto il figlio in arrivo al posto suo. Intanto, Jana entra nella stanza segreta, ma fa cadere una lampada quando sente la voce di Cruz dall’altra parte della porta. Curro mette in guardia Martina dal contrarre un matrimonio affrettato, ricordandole che le sue proprietà passerebbero sotto il controllo di Jacobo. Catalina sprona María a confidarle il suo amore impossibile per padre Samuel.

Alonso chiede a Romulo la lista della servitù per procedere con i licenziamenti, ma il maggiordomo rifiuta e gli offre i propri risparmi in prestito pur di evitare il disastro. Ricardo rivela a Pia che il suo incontro con Ana non ha risvegliato in lui alcun sentimento. Alonso riunisce i giovani per informarli della necessità di vendere parte delle terre, ma Martina e Manuel appoggiano la proposta di Catalina di puntare sulla coltivazione intensiva. Non riuscendo a convincerli, Alonso è costretto a vendere oggetti di valore per procurarsi denaro.

Nel frattempo, Curro sospetta che Ramona conosca la verità sui misteri della stanza segreta e decide di andarla a cercare, chiedendo a Jana di salutare tutti per lui. Cruz non riesce a comprendere la complicità tra suo nipote e l’ex domestica. Ricardo accetta che Ana passi del tempo con il figlio. Ángela, convinta di essere la causa della partenza di Curro, propone a Leocadia di riprendere gli studi in Svizzera in cambio della verità sul proprio passato e sull’identità del padre, ma la donna rifiuta.

Un semplice racconto di Candela accende nella mente di María Fernández un sospetto inquietante riguardo al suo legame con padre Samuel. Candela le narra la storia di una donna posseduta dal demonio, e María, suggestionata, inizia ad avere strane visioni. Ricardo confida a Pia e Romulo che Ana gli ha chiesto di concordare una versione comune da raccontare a Santos, ma lui è incerto.

Cruz e Alonso affrontano le difficoltà economiche della tenuta, e la marchesa propone di manipolare Martina per spingerla a vendere la sua quota. Alonso, inizialmente titubante, accetta e lascia che sia Cruz a parlarle. La marchesa le spiega che la decisione finale spetta a chi possiede la maggioranza delle quote — cioè lei e Alonso — e Martina, seppur riluttante, acconsente alla vendita.

Curro raggiunge Ramona e le rivela che vuole riportarla a Luján affinché dichiari che gli oggetti trovati nella stanza segreta appartenevano a Lola. Ramona, però, è indecisa. Nel frattempo, Ana e Ricardo discutono su quale versione raccontare a Santos riguardo al loro passato e, davanti al figlio, finiscono per confessargli una mezza verità, dividendosi le colpe. Santos sceglie di perdonarli entrambi, felice di rivederli insieme. Petra, invece, pur amareggiata, finge di condividere la sua gioia…