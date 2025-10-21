La promessa, anticipazioni dal 26 ottobre al 1° novembre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 26 ottobre a sabato 1° novembre 2025

Cruz sa perfettamente che, per scoprire chi l’ha tradita, dovrà essere pronta a pagare un prezzo alto. Sarà proprio Jana, senza rendersene conto, ad aiutarla a raggiungere il suo obiettivo. Chi invece non ottiene nulla è María Fernández: nonostante i tentativi di chiarimento, Padre Samuel si rifiuta ancora di parlare del loro bacio.

Nel frattempo, Ángela vuole capire perché Curro le abbia nascosto la verità su Martina dopo averla vista al ballo, ma il ragazzo la invita a non intromettersi nella sua vita privata. La relazione tra Pia e Ricardo entra in una fase critica, al punto che la donna inizia a chiedersi se non sia arrivato il momento di prendere decisioni drastiche.

Leocadia, dopo il bacio inaspettato con Lorenzo, si mostra inflessibile e lo avverte che, se oserà riprovarci, dovrà affrontarne le conseguenze. Durante il pranzo, Jana propone un’idea per migliorare le entrate economiche della tenuta, ma la marchesa reagisce con irritazione. La giovane suggerisce di sfruttare l’abilità di Manuel nel campo dell’aviazione per risanare le finanze della famiglia, ma la proposta viene respinta dai marchesi.

Intanto, Teresa rivela a Pia l’esistenza della camera segreta e le mostra le lettere che vi ha trovato. Pia a sua volta ne parla a Jana, che rimane profondamente colpita. Petra riceve molti elogi, anche da Don Rómulo, per aver gestito la situazione quando Martina ha chiesto di preparare un fagiano per pranzo, ma subito dopo viene rimproverata da Rómulo e da Donna Pia per la sua tendenza a immischiarsi negli affari di Pia, Ricardo e Santos.

Ángela insiste per dare una mano al rifugio di Padre Samuel, ma il sacerdote fa un annuncio che lascia tutti sorpresi: ha deciso di lasciare La Promessa, e la sua prossima destinazione potrebbe essere lontana da Luján. María è sconvolta, ma Samuel conferma che la sua decisione è definitiva.

Nel frattempo, il fidanzato di Martina si mostra cordiale con tutti, ma si sofferma a parlare con Jana per chiarire alcuni malintesi. Poco dopo, saluta e parte da La Promessa. Alonso comunica a Catalina che non può cederle il palazzo di Cadice, ma le offre quello di Madrid.

Pia affronta Ricardo per parlare di Ana, e lui le confessa di temere di amare ancora la moglie. Sconvolta, Pia decide di lasciarlo. Teresa confida a Vera, Lope e Marcelo di aver parlato a Pia della stanza segreta e di averle consegnato le lettere; in cambio del suo silenzio, promette che nessuno di loro continuerà a indagare sul passato dei marchesi.

Cruz, intanto, suggerisce a Martina di verificare la reale situazione economica della famiglia di Jacobo e le rivela che La Promessa è ormai in rovina. Poi propone a Lorenzo un piano per salvare la tenuta: far sposare Curro con una delle figlie dei Duchi de Castroviejo, in cambio di una parte delle proprietà. Ángela ascolta la conversazione di nascosto.

Jana conferma a Pia che le lettere ritrovate appartengono a sua madre. Insieme a Teresa, le due decidono di esplorare la stanza segreta per scoprire di più. Nel frattempo, la famiglia discute su come affrontare la crisi economica: Alonso vuole vendere metà dei terreni, mentre Catalina propone di raddoppiare le coltivazioni. Poiché non si trova un accordo, il marchese prende una decisione ferma.

Lorenzo accetta di tentare di combinare il matrimonio di Curro con la figlia del duca de Castroviejo, il che lo costringe ad allontanarsi temporaneamente da La Promessa. Cruz cerca invano di riconciliarsi con Leocadia, sperando che abbandoni i suoi propositi di vendetta.

Nel frattempo, la servitù nota che il cibo scarseggia sempre di più, e Marcelo vive un momento di grande spavento durante una visita a Luján. Ricardo si rifiuta di parlare con Ana, mentre Petra confida a Pia che la moglie del maggiordomo è stata di recente al palazzo…