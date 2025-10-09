Oltan fa una sconvolgente scoperta su Can! | Tradimento anticipazioni

Tutti i nodi verranno al pettine nelle ultimissime puntate di Tradimento. Non a caso, Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender) scoprirà che il piccolo Can è suo nipote. Una vera e propria svolta nelle storyline della dizi che darà il via a una serie di eventi…

Tradimento, news: Oylum perde il suo cellulare!

Al termine di una mattina trascorsa con il marito Kahraman Sarpoglu (Berkay Ateş), Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) entrerà decisamente nel panico quando si renderà conto di avere perso il proprio cellulare. Un vero e proprio nervosismo che Kahraman non riuscirà a comprendere, tant’è che inviterà la moglie a stare tranquilla perché, in fondo, può sempre comprarsene un altro.

Kahraman farà però tale discorso perché ignorerà un importantissimo particolare: nella memoria del cellulare perduto ci sarà infatti il video utilizzato qualche mese prima da Oylum per ricattare la “suocera” Mualla Dicleli (Nursel Köse), nel quale svelava a favore di telecamere che il piccolo Can era figlio di Tolga (Caner Şahin) e non del defunto marito Behram (Aras Aydin). Oylum temerà dunque che il video possa finire nelle mani sbagliate e scoperchiare così il pericoloso “vado di Pandora”…

Tradimento, spoiler: Oltan scopre che Can è suo nipote

In tal senso, i timori di Oylum saranno abbastanza fondati. Possiamo infatti anticiparvi che a prendere il cellulare sarà stata inaspettatamente Oznur (Cansu Kahyaoğlu), la domestica di Mualla. A sorpresa, la donna si presenterà nell’ufficio di Oltan e gli mostrerà il video dove Oylum confessa che è Tolga il vero padre di Can.

Oznur non vorrà soldi in cambio dell’informazione che ha dato all’imprenditore e gli dirà di avergli svelato tutta la verità poiché riteneva giusto farlo. Intanto, Oltan penserà bene di andare dalla Yenersoy in cerca di spiegazioni perché non riuscirà a capire per quale motivo non abbia mai svelato né a lui e né tanto meno a Tolga la verità sulla paternità del bambino.

Tradimento, trame: la promessa di Oltan a Oylum

In questa circostanza, dato che ormai non avrà più nulla da perdere, Oylum sceglierà di essere completamente sincera con Oltan e gli dirà in primo luogo di avere inizialmente pensato che Can fosse davvero figlio di Behram. Passate in rassegna tutte le minacce subite dal marito, che non ha mai saputo la verità, e dalla suocera Mualla, la Yenersoy preciserà poi di non averne mai parlato con Tolga a causa dei suoi continui problemi con Selin Atamanoğlu (Burcu Söyler) e del suo matrimonio – ormai felice – con Kahraman, che si prende cura di Can come se fosse suo.

Colpito dalle parole della ragazza e consapevole del fatto che Tolga finirebbe per commettere qualche sciocchezza se sapesse tutto quanto, Oltan si mostrerà comprensivo con Oylum e, senza svelarle che ha scoperto tutto quanto da Oznur, le prometterà che continuerà a mantenere il segreto con il figlio. Insomma, Oltan e Oltan stabiliranno una sorta di “patto del silenzio”, ma tutto ciò sarà davvero possibile? Occhio perché diversi colpi di scena dell’epilogo della dizi avranno per protagonista proprio Tolga… Seguici su Instagram.