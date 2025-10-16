Paolo Romano a Tv Soap: “A Un Posto al Sole hanno deciso di far vedere il lato fragile di Eugenio. Alberto de Il Paradiso delle Signore? È molto diverso da quello che sembra…”

Fa parte da tanti anni del cast di Un Posto al Sole, dove interpreta l’amatissimo magistrato Eugenio Nicotera, ma di recente ha fatto capolino anche negli episodi della decima stagione de Il Paradiso delle Signore nel ruolo del dottor Alberto Di Meo. Un doppio impegno per l’attore Paolo Romano, entusiasta di calarsi in due mondi e due personalità opposti.

Noi di Tv Soap abbiamo avuto l’occasione di incontrarlo per fargli qualche domanda su ambedue i personaggi. Ecco quindi che cosa ci ha raccontato.

Un Posto al Sole e Il Paradiso delle Signore, intervista a Paolo Romano

Paolo, negli ultimi mesi il tuo personaggio in Un Posto al Sole non ha vissuto un periodo facile, tra problemi di salute e questioni sentimentali con Viola.

Eh no, direi proprio di no! Gli autori hanno deciso di mostrare un lato più fragile di Eugenio, che per quindici anni è stato una sorta di cavaliere bianco, sempre pronto a combattere la camorra. Prima lo hanno messo alla prova dal punto di vista sentimentale, con il dolore della separazione, e ora anche da quello fisico. Ma sono fiducioso che il buon Nicotera risorgerà come una fenice…

Hai trovato difficile interpretare il malessere fisico del tuo personaggio?

In realtà no. Mi faceva talmente star male l’idea che volessero farmi stare male… che alla fine stavo male davvero! Quindi è stato abbastanza semplice.

Ti sarebbe piaciuta un’evoluzione diversa per Eugenio?

Mah, è relativo. In una soap così lunga, bisogna prestarsi a raccontare tante storie. Noi attori siamo anche esecutori: se voglio raccontare qualcosa di mio, faccio un monologo a teatro. In Un Posto al Sole devo calarmi nel personaggio e dare il meglio come professionista.

Sei comunque tanto affezionato a lui, no?

Sono totalmente affezionato a Eugenio. È un uomo di valori, un cavaliere senza macchia, ma anche umano, innamorato e capace di sacrifici. È un personaggio bellissimo e pieno di sfumature.

Quest’anno la soap festeggia il suo trentennale, dato che è in onda dal 1996. Secondo te, qual è la chiave di un successo così duraturo?

Credo che la forza di Un Posto al Sole sia nell’attualità dei temi. Non si limita a parlare di amori e tradimenti, ma affronta argomenti sociali importanti: camorra, bullismo, ambiente, salute mentale, omosessualità, inquinamento… È una soap che entra nelle case con consapevolezza e rispetto, e questo il pubblico lo percepisce.

Oltre a Un Posto al Sole, in questo periodo sei nel cast de Il Paradiso delle Signore su Rai 1, dove interpreti Alberto Di Meo.

Sì, con molto piacere sono stato contattato dal produttore Giannandrea Pecorelli, con cui avevo già lavorato. In quel momento ero libero da impegni a Un Posto al Sole, così ho accettato subito. Il personaggio di Alberto è stato scritto molto bene. All’inizio mostra solo un lato di sé, ma col tempo gli spettatori scopriranno che è molto diverso da quello che sembra. È un ruolo molto lontano da Nicotera e per me è bello esplorare corde diverse: un medico negli anni Sessanta e un magistrato contemporaneo. Due umanità e due mondi opposti.

Come ti sei trovato sul set de Il Paradiso delle Signore?

Benissimo. È una squadra affiatata, dagli attori ai tecnici, dai costumisti agli sceneggiatori. Credo che il successo della serie dipenda proprio da questo spirito di gruppo e dalle storie ben scritte. Inoltre il fatto che sia in costume piace molto al pubblico: fa rivivere un’epoca con nostalgia e classe.

Ci sono altri progetti in vista?

Il 2025 è stato un anno complicato per il cinema, a causa del blocco del tax credit. Molte produzioni si sono fermate. Ho fatto diversi provini e incontri, ma finché non si concretizzano preferisco non dire nulla.

Ed Eugenio Nicotera? Lo vedremo ancora a lungo in Un Posto al Sole?

Sono appena tornato da Napoli, dove ho girato nuove scene. Nei prossimi mesi ci sarà molto clamore per l’arrivo di una star hollywoodiana, Whoopi Goldberg. È una grande emozione averla sul set! Per il resto vedremo cosa decideranno gli autori…

