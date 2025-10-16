Petra nei guai, ecco perché! | La promessa anticipazioni

Lo sparo a Jana Exposito (Ana Garces) metterà seriamente nei guai Petra Arcos (Marga Martinez) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. E non perché il sergente Burdina (Fran Cantos) la riterrà ipoteticamente responsabile del tentato omicidio della ragazza. A fare scattare tutto quanto sarà infatti una frase di troppo pronunciata dall’arcigna governante…

La Promessa, news: Cruz sospettata del tentato omicidio di Jana

Come già anticipato, Jana verrà ritrovata in una pozza di sangue, ai piedi del letto, dal marito Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho) a causa di uno sparo che le sarà stato inferto nel basso ventre. Fortunatamente, la Exposito verrà soccorsa in maniera tempestiva da un medico, che riuscirà a salvare anche il bambino che porta in grembo.

Dato che Jana farà però fatica a riprendere conoscenza, il sergente Burdina darà il via alle indagini per capire chi possa aver tentato di ucciderla e i suoi sospetti si concentreranno su Cruz Ezquerdo (Eva Martin) per un motivo ben preciso: la Exposito stringeva tra le mani un bottone di una sua casacca. A quel punto, Burdina isolerà Cruz in una stanza della tenuta e rovisterà tutta La Promessa in cerca dell’arma del delitto…

La Promessa, trame: la frase di troppo di Petra

Per evitare che le indagini vengano in qualche modo inquinate, Burdina ascolterà un consiglio di Petra e proibirà sia le entrate e sia le uscite all’interno della tenuta. Un’idea che non piacerà affatto a Santos Pellicer (Manu Imizcoz), visto che non potrà più vedere la madre Ana (Melania Cruz), impossibilitata a fargli visita finché le indagini non saranno terminate.

Dopo aver tentato invano di ottenere un “permesso” dal padre Ricardo (Carlos de Austria), Santos approfitterà dunque di una frase di troppo di Petra per metterla in cattiva luce di fronte ai suoi compagni. La Arcos darà infatti di matto quando scoprirà che Padre Samuel (Daniel Schroeder) e Maria Fernandez (Sara Molina) hanno organizzato una veglia di preghiera per Jana e sottolineerà che la ragazza ha avuto il giusto castigo per essersi infilata con vili sotterfugi nel letto del marchesino.

La Promessa, spoiler: Santos mette Petra nei guai

Intuendo che è proprio a causa sua che Ana non può più fargli visita, Santos utilizzerà lo sproloquio di Petra per convincere quasi tutti i colleghi a firmare una lettera di protesta per la governante da far recapitare ad Alonso (Manuel Regueiro). Una lettera nella quale ci sarà scritto a chiare lettere ciò che Petra ha detto su Jana.

Un modo di fare, quello di Santos, che troverà tanti "appoggi", ma anche la reticenza di Pia Arcos (Maria Castro) e Romulo Baeza (Joaquin Climent), certi del fatto che il marchese abbia ben altri problemi a cui pensare. Nonostante ciò, Santos vorrà però andare avanti per la sua strada e tutto peggiorerà quando Petra scoprirà l'iniziativa messa in essere contro di lei…