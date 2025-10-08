Tempesta d’amore, anticipazioni 9 ottobre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 9 ottobre 2025

Yvonne tenta di ostacolare Erik nei suoi allenamenti per il torneo. Philipp e Ana comunicano ufficialmente il loro fidanzamento, causando un forte turbamento a Vincent. Helene prova a riavvicinarsi a Günther, ma lui finisce per deluderla di nuovo; Tonia, notando la situazione, le chiede se sia davvero pronta a divorziare.

Tom entra di nascosto nell’appartamento di Alexandra, ignaro che una telecamera di sorveglianza sta registrando tutto. Hildegard scopre che in passato suo nipote ha avuto problemi psichici e decide di informare Werner. Sarà proprio lei a identificare Tom grazie alle immagini della telecamera… Seguici su Instagram.