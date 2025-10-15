Tradimento, anticipazioni finale: Tarik viene arrestato!

Tanti colpi di scena attendono i telespettatori nel gran finale di Tradimento. Nel corso dell’ultima puntata della dizi turca, in onda su Canale 5 tra qualche settimana, Tarık Murat Yenersoy (Mustafa Uğurlu) verrà arrestato con l’accusa di omicidio. Scopriamo quindi insieme come si arriverà a tale svolta…

Tradimento, news: Yeşim dà una pista da seguire a Güzide

La vicenda inizierà a delinearsi quando Güzide Özgüder (Vahide Percin) perdonerà Yeşim Denizeren (Asena Girişken) per la tresca che ha avuto con Dündar Terzioğlu (Emin Günenç). Afflitta dal rimorso per i suoi errori passati, compreso l’omicidio della sua amica Burcu (Merve Altınkaya), Yeşim sarà più che mai in cerca di riscatto e confesserà a Güzide che è riuscita a convincere Tarik a sposarla grazie ad un video, nel quale si vedeva chiaramente mentre uccideva un suo “socio in affari”.

Seppur scossa dal crimine coperto da Yeşim, Güzide chiederà immediatamente alla sua interlocutrice di poter visionare il video, ma tutto ciò risulterà impossibile. La Denizeren dirà infatti alla Özgüder che, tempo prima, Tarik aveva cancellato il video grazie ad un hacker informatico. Un problema che Güzide penserà di risolvere chiedendo aiuto al team di esperti capitanato da Tolga Kaşifoğlu (Caner Sahin)…

Tradimento, trame: Tolga alla ricerca del video per accusare Tarik

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che, dopo essere entrato in possesso della chiavetta usb e del vecchio pc di Yeşim, Tolga riunirà in ufficio i suoi migliori dipendenti e chiederà loro di scovare il video che sta cercando Güzide, specificando loro che non devono però aprirlo per nessun motivo.

Dopo alcuni giorni di lavoro incessante, durante i quali organizzerà dei turni anche notturni, alla fine a ritrovare il video sarà proprio Tolga, il quale resterà incredulo quando vedrà le immagini di Tarik sparare un colpo di pistola in pieno petto, e a sangue freddo, ad un uomo. Proprio per questo, Tolga andrà subito da Guzide per consegnarle il filmato…

Tradimento, spoiler: Tarik viene arrestato!

Senza esitare, Güzide attirerà dunque Tarik in una vera e propria trappola, prima che possa scoprire tutto quanto e organizzare una controffensiva. In pratica, Güzide convocherà Tarik in casa sua. Nel bel mezzo della chiacchierata, gli uomini della polizia faranno irruzione nel giardino della casa della donna e arresteranno l’avvocato Yenersoy con l’accusa di omicidio.

Tali scene saranno quindi le ultime di Tarik nella dizi turca, visto che poi verrà condannato per il crimine commesso e portato in prigione. Un'uscita di scena giusta per il personaggio più malvagio di Tradimento, anche se resterà in vita, a differenza di altri due volti molto amati…