Tradimento anticipazioni: Tarik e Yeşim divorziano!

Nel corso delle ultime puntate di Tradimento non mancherà nemmeno una causa di divorzio. Dopo tante peripezie, Yeşim Denizeren (Asena Girişken) riuscirà infatti a sciogliere il suo matrimonio infelice con Tarik Murat Yenersoy (Mustafa Uğurlu) e potrà finalmente voltare pagina. Tutto andrà però effettivamente per il verso giusto? Cerchiamo di capirlo insieme…

Tradimento, news: Tarik becca Yeşim a letto con Dündar

La storyline subirà una veloce accelerazione quando, grazie al gelosissimo Ümit Özgüder (Cem Sürgit), a sua volta innamorato della donna, Tarik beccherà Yeşim a letto con Dündar Terzioğlu (Emin Günenç), l’uomo che per un certo periodo ha creduto essere il figlio perduto alla nascita.

In preda alla furia più totale, Tarik caccerà dunque Yeşim di casa, visto che stava aspettando un suo passo falso per scaricarla, e le impedirà persino di vedere la piccola Öykü (Masal Ayşe Gençer), alla quale lascerà credere che la madre l’abbia abbandonata per trasferirsi in Australia. Ovviamente, Yeşim non se ne starà con le mani in mano: riuscirà a scovare la nuova scuola dove Tarik ha iscritto Öykü e le spiegherà che il padre le ha raccontato una bruttissima bugia, dato che non vuole abbandonarla. Una rivelazione, quella fatta ad Öykü, che spingerà Tarik a rivedere le proprie posizioni…

Tradimento, spoiler: Tarik e Yeşim divorziano!

Eh sì: come abbiamo avuto modo di anticiparvi nei nostri post precedenti, Tarik consentirà a Yeşim di tornare a casa e, dopo essersi trovato una nuova sistemazione, le dirà che può stare lì tutto il tempo che vuole, a patto che ci abiti soltanto con Öykü. A quel punto, data la nuova possibilità che le sarà stata data, Yeşim non troverà giusto proseguire la sua relazione con Dündar e comincerà a non rispondergli al telefono.

Da un lato lo stesso Dündar darà l’impressione di non volersi arrendere e comincerà a fare delle visite improvvise a Yeşim, che non lo lascerà mai entrare in casa per paura di ripercussioni da parte di Tarik. Dall’altro, tali sforzi alla fine verranno ricompensati, visto che Tarik concederà a Yeşim il divorzio senza opporre alcuna resistenza, né tantomeno accusarla di tradimento.

Tradimento, trame: Yeşim volta pagina

Tuttavia, anche se tutto si sarà risolto nel migliore dei modi, Yeşim non potrà fare a meno di sentirsi in colpa nei riguardi di Güzide (Vahide Perçin), data la relazione cominciata con Dündar quando ancora credeva che potesse essere suo figlio. Nel bel mezzo di un triste confronto, Yeşim chiederà dunque scusa a Güzide per come si è comportata e le prometterà che da quel momento uscirà dalla sua vita e da quella dei suoi familiari.

Una volontà che non troverà il beneplacito di Ümit: dopo essersi scusato per averla messa alla mercé di Tarik rivelandogli la sua tresca con Dündar, l’uomo chiederà con successo a Yeşim di continuare a lavorare insieme nell’azienda di catering che hanno aperto. Dato che avrà bisogno di un impiego (avendo rifiutato qualsiasi tipo di mantenimento pecuniario da Tarik come dimostrazione della sua buona fede), Yeşim accetterà la proposta di Ümit. Ma per quanto tempo i due riusciranno a nascondere a Güzide che sono ritornati in affari? Seguici su Instagram.