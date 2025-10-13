Un posto al sole, anticipazioni 14 ottobre 2025: Vinicio, si riapriranno vecchie ferite…

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda martedì 14 ottobre 2025

Marina (Nina Soldano) attende con pazienza di vedere i risultati del suo impegno, mentre le intemperanze di Gennaro (Carlo Caracciolo), unite al suo disprezzo e alla sua freddezza, spingeranno Vinicio (Gianluca Spagnoli) a un passo dal compiere un gesto che rischia di riaprirgli ferite passate.

La presenza di Mariella (Antonella Prisco) e il suo affetto saranno fondamentali per aiutare Castrese (Peppe Romano) a liberarsi finalmente dalle sue paure e dai segreti che lo tormentano. Nel frattempo, sopraffatto dalle tensioni legate al lavoro, Riccardo (Mauro Racanati) troverà conforto e motivazione nel sostegno di Rossella… Seguici su Instagram.