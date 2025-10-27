Un posto al sole, anticipazioni dal 3 al 7 novembre 2025

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 3 a venerdì 7 novembre 2025

Travolta dai sentimenti contrastanti per Damiano e Pino, e scossa dalle parole di Clara che la spinge a guardarsi dentro, Rosa riuscirà finalmente ad affrontare ciò che prova davvero? Intanto, al Vulcano, Silvia, Diego e Nunzio, pur animati dalle migliori intenzioni, sono costretti a prendere una difficile decisione sul futuro di Gianluca. Guido e Mariella sembrano ormai vicini a una riconciliazione definitiva, ma l’irruzione di Bice, come sempre piena di energia, porta con sé una notizia sorprendente.

Damiano si trova impegnato nelle indagini su una brutale aggressione che potrebbe avere risvolti preoccupanti per Eduardo. Rosa, dal canto suo, tenta invano di chiarire la propria posizione con Pino. Bice, determinata a recuperare i suoi soldi, coinvolge Mariella e una misteriosa “alleata” in un piano a dir poco ardito. Manuela, prossima alla laurea, deve affrontare un imprevisto inatteso che rischia di compromettere il traguardo tanto atteso.

Mentre Damiano indaga sull’attacco a Peppe Caputo per provare l’innocenza di Eduardo, teme che Grillo possa scoprire i vecchi attriti tra i due. Pino, invece, prenderà una dolorosa decisione riguardo a Rosa. Per sollevare Manuela, sconfortata dalla coincidenza tra la laurea e le nozze, Niko le proporrà una soluzione davvero fuori dal comune. Mariella, sempre più esasperata dalle ossessioni di Bice, che è convinta di sapere dove siano nascosti i suoi soldi, trova conforto nella rinnovata complicità con Guido.

Determinata a portare avanti la sua battaglia contro i fratelli Gagliotti, Marina continua a esercitare pressione su Vinicio, finché non si rende conto di aver forse superato il limite. Damiano prosegue le indagini sull’aggressione a Peppe, mentre Rossella si trova coinvolta in un momento difficile in ospedale a causa del padre del ragazzo. Nel frattempo, il ritorno in radio di Micaela non va affatto come previsto e, come sempre, sarà Samuel a pagarne le conseguenze.

Silvia e Nunzio, costretti per ragioni di budget a non rinnovare il contratto di Gianluca, si preparano a dargli la notizia, ma il giovane reagisce male. Marina, intanto, confida a Roberto i propri dubbi morali per aver approfittato della tossicodipendenza di Vinicio, ormai sempre più allo sbando. Rossella e Damiano vivono una giornata caotica dopo l'aggressione a Peppe e il tumulto scoppiato in ospedale per colpa dei familiari del ragazzo, mentre per Rosa potrebbe essere arrivato il momento di chiudere definitivamente la sua storia con Pino…