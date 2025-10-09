Un posto al sole: Cotugno, tremenda vendetta verso Alfredo (e Guido)! | Anticipazioni

A Un posto al sole, l’atmosfera di relax in cui Guido Del Bue (Germano Bellavia) si era immerso dopo il trasferimento a casa di Silvia (Luisa Amatucci) è durata ben poco: il ritorno di Claudia (Giada Desideri) rischia di vanificare tutto il cammino positivo compiuto in questi ultimi tempi con Mariella (Antonella Prisco). Ma non solo: al simpatico vigile è capitato pure un bell’impiccio di tutt’altro tipo…

Come sapete, Alfredo (Mario Grazio Balzano) è praticamente fuggito da casa di Cotugno (Walter Melchionda), stanco delle continue angherie a cui lo sottopone il suo datore di lavoro, e si è rifugiato da Guido. Quest’ultimo, in una prima fase, sta pure apprezzando gli ottimi “servigi” del maggiordomo, ma la situazione a breve inizierà a cambiare…

Eh sì: alla fine Alfredo è un cuore d’oro ed è anche affezionato per davvero a Cotugno, che gli mancherà così tanto da voler tornare al castello. Ma non sarà così facile, perché nel frattempo lo stesso Cotugno avrà già scoperto che il suo sottoposto era andato via mentendogli… e giurerà vendetta!

In pratica, Cotugno chiederà ad Alfredo di dimostrargli lealtà rubando del cibo a Guido! Ma l'onesto maggiordomo – notoriamente uomo d'altri tempi – riuscirà davvero a compiere un furto? Solo una cosa è certa: comunque vada, ci attendono grandi risate!