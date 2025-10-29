Un posto al sole: Elsa Mastrocinque è Irene Sartori

A inizio stagione, dalla sigla di Un posto al sole era “scomparsa” la piccola attrice che finora aveva interpretato Irene Sartori, figlia di Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro). A distanza di due mesi, capiamo finalmente il perché…

Eh sì: il personaggio di Irene, che peraltro nella scorsa stagione si è visto assai poco, cambia ora volto e da adesso in poi viene affidato a Elsa Mastrocinque, più grande rispetto all'interprete precedente. Camilla Civitiello, invece, impersonerà Elisabetta, la seconda figlia dei coniugi Sartori.