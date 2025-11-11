Beautiful, anticipazioni dal 17 al 22 novembre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da lunedì 17 a sabato 22 novembre 2025

Thomas (Matthew Atkinson), mentre lavora insieme a Ridge (Thorsten Kaye), si ferma a riflettere sulla propria vita. Si sente finalmente realizzato sia sul piano professionale che personale e considera Hope (Annika Noelle) la sorpresa più bella che potesse ricevere, confessando di non riuscire a immaginare un futuro senza di lei. Ridge è orgoglioso del cambiamento del figlio e del fatto che anche Hope lo riconosca e desideri averlo accanto.

Hope si confida con Brooke (Katherine Kelly Lang) riguardo alla splendida serata trascorsa con Thomas. Le racconta di quanto lui la faccia sentire amata, importante, e finalmente l’unica donna nella sua vita. Thomas le ha fatto capire il suo vero valore e la sua passione, ora sana e sincera, la fa sentire bellissima. Brooke, però, continua a nutrire dei dubbi su di lui, mentre Hope insiste sul fatto che Thomas sia cambiato e che tutta la famiglia, bambini compresi, si senta al sicuro con lui, chiedendo alla madre di concedere una possibilità alla loro relazione.

Luna (Lisa Yamada) è profondamente turbata. Dopo un duro litigio con la madre, esasperata per la questione delle mentine che minaccia la sua storia con R.J. (Joshua Hoffman), rompe con Poppy (Romy Park) e non tollera più i suoi silenzi riguardo all’identità del padre. Poppy, consapevole di aver deluso la figlia, si sfoga con Finn (Tanner Novlan) e spera che Luna possa costruire un legame positivo con la cugina.

Luna trova conforto in Bill (Don Diamont), che, pur non essendo suo padre, si mostra disponibile ad ascoltarla. Si scopre che in passato Bill aveva sospettato di poter essere il padre della ragazza, ma Poppy ha sempre negato questa possibilità. Luna, però, teme che la madre nasconda un segreto di famiglia più profondo. Poppy sembra pronta a rivelare la verità, ma resta incerta, lasciando la questione irrisolta.

Thomas chiede per la seconda volta a Hope di sposarlo, cogliendola completamente di sorpresa. Lei resta senza parole e non gli dà subito una risposta.

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) riceve la visita di Liam (Scott Clifton), preoccupato per lei. Liam teme che Steffy non abbia ancora superato l’uccisione di Sheila (Kimberlin Brown) e che ci siano ancora tensioni tra lei e Finn (Tanner Novlan), il quale fatica ad accettare la morte della madre naturale. Steffy lo rassicura su quel fronte, ma ammette di essere in ansia per Thomas, temendo che Hope non ricambi i suoi sentimenti con la stessa intensità. Liam, che non ha mai approvato la loro relazione, ammette di sperare che si lascino.

Luna continua a parlare con Bill, confidandogli il dolore di non conoscere il padre e il desiderio che la madre le dica finalmente la verità. Bill prova a consolarla. Thomas, intanto, è sconvolto dal rifiuto di Hope. Steffy cerca di convincerlo a porre fine alla relazione, temendo che questo continuo altalenare possa far riemergere i suoi vecchi problemi. Secondo lei, è arrivato il momento di dire basta.

Hope, parlando con Brooke, confessa di amare Thomas ma di non sentirsi ancora pronta per il matrimonio. La madre la rassicura: non deve avere fretta, perché la fretta non porta mai buoni consigli. Le suggerisce di ascoltare il proprio cuore e di non impegnarsi in un’unione che non desidera davvero. Infine, Liam incontra casualmente Carter (Lawrence Saint-Victor) al ristorante e i due decidono di pranzare insieme. Carter osserva che ora che Sheila è morta, è molto più semplice frequentare “Il Giardino”… Seguici su Instagram.