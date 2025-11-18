Beautiful, anticipazioni dal 24 al 29 novembre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da lunedì 24 a sabato 29 novembre 2025

Alla Forrester, Hope (Annika Noelle) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) si scontrano duramente riguardo al legame tra Hope e Thomas (Matthew Atkinson). Steffy insiste nell’accusare Hope di essere egoista e manipolatrice, convinta che stia sfruttando i sentimenti di Thomas e che la loro sia una relazione sbilanciata, destinata a non evolversi perché, a suo dire, Hope non si impegnerà mai davvero.

Hope ribatte dichiarando di amare Thomas e di condividere con lui un legame autentico e profondo, ma ammette anche di non sentirsi pronta per un matrimonio così presto dopo il divorzio da Liam (Scott Clifton). Afferma di voler dare priorità ai figli e al lavoro, pur continuando a vivere la storia d’amore con Thomas senza escludere la possibilità di un futuro insieme.

Intanto, a “Il Giardino”, Liam confida a Carter (Lawrence Saint-Victor) il suo timore che Hope possa rifiutare una proposta di matrimonio di Thomas, temendo che ciò possa far precipitare Thomas nei suoi vecchi turbamenti emotivi.

Di nuovo alla Forrester, la discussione tra Steffy e Hope si avvia alla conclusione, ma Steffy continua a rimproverare Hope per aver respinto per la seconda volta la proposta di Thomas, umiliandolo ancora. La accusa di prenderlo in giro e le intima di smetterla con i suoi giochetti e farsi da parte.

Thomas, ferito e deluso, si confida con Ridge (Thorsten Kaye), ammettendo che non si sarebbe mai aspettato un secondo rifiuto, soprattutto dopo la splendida serata trascorsa insieme, durante la quale aveva creduto che Hope fosse finalmente pronta a diventare sua moglie e a completare la loro famiglia con Douglas. Ricorda anche la forte sintonia professionale con Hope, convinto che avrebbe portato nuovi successi a “Hope for the Future”. Affranto, decide di tornare a casa per riflettere.

Steffy, determinata, esorta Thomas a lasciare Los Angeles con Douglas (Joseph Samiri) per iniziare una nuova vita lontano da Hope, sostenendo che lei non lo ami davvero e che lo stia soltanto usando. Secondo Steffy, il comportamento di Hope ricalca quello delle Logan — e in particolare di Brooke (Katherine Kelly Lang) con Ridge — che, a suo dire, finiscono sempre per ferire gli uomini della loro famiglia. Thomas ammette di provare ancora amore per Hope, ma sembra vacillare davanti alle pressioni della sorella.

Nel frattempo, Hope si sfoga con Ridge e Brooke, accusando Steffy di parlare male di lei per vendicarsi di vecchi rancori. Ridge però difende Steffy, convinto che voglia solo proteggere il fratello, mentre Hope ribadisce che la tensione tra le famiglie Forrester e Logan continua a condizionare ogni cosa. Brooke tenta di fare da mediatrice, ma Ridge arriva persino a dubitare delle reali intenzioni di Hope nei confronti di Thomas… Seguici su Instagram.