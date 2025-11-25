Beautiful, anticipazioni dall’1 al 6 dicembre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da lunedì 1 a sabato 6 dicembre 2025

Hope (Annika Noelle) e Thomas (Matthew Atkinson) arrivano allo scontro finale. Thomas non riesce a perdonarle di aver rifiutato la sua proposta di matrimonio e di portare l’anello che le aveva regalato solo appeso a una catenina. Hope ribadisce che la sua non è una decisione definitiva: ha solo bisogno di tempo per riflettere e per non ripetere gli errori del passato.

Nel frattempo Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), insieme a Brooke (Katherine Kelly Lang) e Ridge, non perde occasione per esprimere il proprio giudizio su Hope e sulla sua relazione con Thomas. È convinta che Hope non sia davvero innamorata di lui, altrimenti non avrebbe respinto la proposta. La considera una manipolatrice, proprio come la madre, capace di giocare con gli uomini senza preoccuparsi dei sentimenti altrui, soprattutto di quelli di Thomas, già ferito troppe volte.

Steffy e Ridge (Thorsten Kaye) discutono ancora della coppia Hope–Thomas. Steffy ammette di aver spinto il fratello a lasciarla, definendo la situazione assurda e accusando Hope — come tutte le Logan, a suo dire — di manipolare chi ha accanto. Poco dopo, Thomas comunica a Ridge di aver chiuso definitivamente con Hope.

Nel frattempo Hope, sconvolta, si confida con Brooke: le racconta che Thomas l’ha lasciata e che quell’anello non arriverà mai al suo dito. Pur amando Thomas e desiderandolo nella sua vita, ammette di non essere riuscita a dirgli sì: un impegno così grande la spaventa. Accusa inoltre Steffy di aver sabotato la relazione e di aver voltato Thomas contro di lei, sfruttando la rivalità storica tra Forrester e Logan.

Thomas, pur ferito, spiega a Ridge e Steffy che Hope non era pronta a un passo così importante. Intanto, Hope è devastata dalla decisione dell’uomo di lasciare Los Angeles e trasferirsi a Parigi con il piccolo Douglas (Joseph Samiri), per lavorare alla filiale internazionale della Forrester e abbandonare il ruolo di capo stilista di “Hope for the Future”.

Steffy accusa nuovamente Hope di aver manipolato e ferito Thomas, mettendo a rischio la fragile stabilità mentale che aveva riconquistato. Tra le due donne scoppia un violento confronto, che sfocia in un tentativo di aggressione da parte di Hope: uno schiaffo che Steffy riesce a bloccare in tempo.

Nel frattempo Ridge e Brooke discutono per cercare di capire le scelte dei figli. Ridge si mostra più comprensivo verso Thomas, mentre Brooke difende Hope con fermezza.

Thomas è già arrivato a Parigi con Douglas. Luna (Lisa Yamada) non lo sa ancora e sono Zende (Delon De Metz) e R.J. (Joshua Hoffman) a informarla. Luna spera ancora che tra Thomas e Hope ci sia spazio per un recupero, ma R.J. è dubbioso, convinto che Thomas soffra troppo dopo il secondo rifiuto. Zende è solidale con Thomas, R.J. con la sorella, ma entrambi concordano sul fatto che la sua partenza creerà un forte squilibrio nella Forrester, soprattutto per la linea di Hope. R.J. insiste che lui e Zende dovranno prendere il posto di Thomas, e il cugino accetta, anche se resta a disagio per ciò che è accaduto tra lui e Luna.

Intanto Steffy e Finn (Tanner Novlan) parlano della situazione. Steffy, senza nascondersi, ammette di essere sollevata che il fratello se ne sia andato…