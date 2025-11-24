Beautiful, anticipazioni puntate italiane: Thomas Forrester esce di scena (o… quasi!)

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful assisteremo all’uscita di scena di Thomas Forrester e del suo interprete, Matthew Atkinson. Subentrato al predecessore Pierson Fodè nel 2019, l’attore ha portato in video una versione più tormentata e oscura del primogenito di Ridge Forrester, ripescando ad alcuni episodi bui disseminati nel suo passato.

Nel corso degli anni, nonostante la fama di bad boy, Thomas ha poi subito una maturazione che ha salvato il personaggio dalle derive estreme verso cui gli autori lo avevano spinto, rischiando di compromettere per sempre un ruolo che, nonostante la presenza discontinua negli anni, si è ritagliato un posto di rilievo nella soap opera (sebbene senza mai arrivare alla solidità del ruolo di protagonista come quello di papà Ridge).

L’espediente narrativo che porterà all’uscita di scena di Thomas sarà la cocente delusione per la fine della sua relazione con Hope, a cui stiamo assistendo in questi giorni. Avendo compreso che il suo amore non verrà mai totalmente ricambiato dalla giovane Logan, lo stilista deciderà di allontanarsi da Los Angeles per provare a dimenticarla. Non partirà alla volta di Parigi da solo, però: con lui, infatti, ci sarà anche il figlio, Douglas Forrester. Il bambino si dimostrerà parecchio deluso dall’incapacità di Hope di ricambiare appieno il genitore e, nonostante un abbraccio di separazione carico d’affetto, Douglas sentirà che il suo posto, ora, è accanto al padre.

Quello di Thomas, tuttavia, non sarà un addio ma un arrivederci: nel corso del tempo, infatti, tornerà a riaffacciarsi sulla scena, sebbene per brevi comparsate, la prima delle quali tra pochi mesi. E, tra l’altro, nelle scorse settimane, Matthew ha condiviso sui social la propria presenza sul set americano di Beautiful: il nuovo ritorno, dunque, avverrà a breve nelle puntate americane della soap, per quanto non sia stato chiarito se anche stavolta si tratterà di una breve partecipazione oppure se, al contrario, la sua sarà una permanenza di nuovo fissa. Lo scopriremo presto! Seguici su Instagram.