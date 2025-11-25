Forbidden fruit, anticipazioni dall’1 al 6 dicembre 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Forbidden fruit da lunedì 1 a sabato 6 dicembre 2025

A Istanbul, Yildiz tenta senza successo di incastrare Kemal, mostrando a Halit alcune foto che lo ritraggono insieme a Ender. La ragazza riesce inoltre a respingere le accuse di Zerrin, la quale – insieme a Lila – prova inutilmente a mettere Halit in guardia su un possibile tradimento di Yildiz con Kemal.

Nel frattempo, Dundar è sempre più geloso del legame tra Zeynep e Hakan, tanto da parlarne persino con Alihan. Quando Zeynep lo scopre, chiarisce subito che tra lei e Hakan c’è solo amicizia e lo rassicura. Successivamente, Dundar si reca con la sua numerosa famiglia a casa di Yildiz per ufficializzare la proposta di matrimonio a Zeynep. Quest’ultima, nonostante le resistenze della sorella, invita anche Emir e Caner. Durante la visita, Caner rivela senza filtri i segreti della famiglia Argun, scandalizzando la madre di Dundar, già poco incline ad accettare Zeynep come futura nuora.

Kemal, intanto, è sempre più angosciato per la pesante perdita economica subita a causa di un investimento sbagliato e minimizza la situazione con la moglie Zehra. In seguito si confida con Halit e gli chiede di riavere il capitale investito nella sua società. Halit accetta di discuterne con il consiglio d’amministrazione.

Ender incontra Zerrin e le promette di concedere il divorzio ad Alihan in cambio delle azioni che la donna ha affidato a Halit. Poco dopo si presenta da Alihan e i due firmano un accordo di separazione. Nel frattempo, Yildiz mette in scena uno stratagemma per far credere a Caner di avere una relazione con Kemal.

Ender fa irruzione durante una riunione del consiglio della Argun Holding, rivelando di possedere il 15% delle azioni e reclamando il diritto di partecipare alle decisioni aziendali. Alihan e Halit, scoperto che Zerrin ha ceduto le quote a Ender, la convocano per avere spiegazioni. Lei afferma di averlo fatto nell’interesse di Alihan, poiché era l’unico modo per convincere Ender a firmare il divorzio.

A casa di Halit, Zehra percepisce una certa tensione tra suo padre e Kemal. Nonostante tenti di fare da mediatrice, l’incontro tra i due finisce in un nulla di fatto: nessuno è disposto a cedere.

Durante una cena, Caner racconta a Ender di aver scoperto che Kemal e Yildiz si sono dati appuntamento in un albergo, stuzzicando la sua curiosità. Ender intuisce che può essere l’occasione perfetta per annientare Yildiz e propone al fratello di pedinarli.

Alihan intitola il vivaio finanziato dalla Argun Holding a nome di Zeynep. Hakan, intanto, informa Zeynep che Ender è entrata a far parte del consiglio d’amministrazione, mentre Alihan continua a essere furioso con Zerrin per la questione delle quote.

Nel frattempo, Ender e Caner si appostano davanti all’Hotel Moon per sorprendere Kemal e Yildiz in un incontro segreto, ignari che Yildiz stia tendendo una trappola sia a loro che a Kemal. Ender ha già avvisato Halit e Zehra affinché arrivino all’hotel e li colgano sul fatto. Tuttavia, Yildiz anticipa ogni mossa: fa in modo che Kemal venga sorpreso non insieme a lei, ma accanto a un’altra donna.

La scena getta Zehra nello sconforto, mentre Kemal – pur tentando di difendersi e accusare Yildiz – non riesce a farsi credere… Seguici su Instagram.