Forbidden Fruit: Caner e Emre trovano un nuovo lavoro! | Anticipazioni

Un nuovo lavoro attende Caner Çelebi (Barış Aytaç) e Emir Yüksel (Serkan Rutkay Ayıköz) nella terza stagione di Forbidden Fruit. A circa otto mesi di distanza dalla partenza di Alihan Taşdemir (Onur Tuna) e Zeynep Yilmaz (Sevda Erginci) in America, i due amici non saranno più impiegati alla Falcon Airlines; tuttavia i due non resteranno disoccupati a lungo, vediamo insieme perché…

Come già anticipato, la vita dei personaggi verrà completamente stravolta dall’attentato ai danni di Ender Çelebi (Şevval Sam), aggredita nella casa di Halit Argun (Talat Bulut) prima di venire spinta giù nelle acque del Bosforo. Anche se il suo corpo senza vita non sarà stato ancora ritrovato, tutti avranno dato per scontato che Ender sia passata a miglior vita, compreso Kaya Ekinci (Barış Kılıç), da sempre innamorato di lei.

Proprio per questo, Kaya non vedrà affatto di buon occhio la relazione in corso tra Halit e la sorella minore Sahika (Nesrin Cavadzade), in primis perché l’Argun Senior risulterà ancora sposato con Yildiz (Eda Ece), sparita nel nulla proprio il giorno in cui Ender è stata aggredita. Una ferma contrarietà che porterà Kaya a prendere una decisione ben precisa…

Forbidden Fruit, trame: le dimissioni di Kaya

Eh sì: possiamo anticiparvi che, appena Şahika e Halit gli comunicheranno che intendono sposarsi entro quattro mesi, ossia il tempo necessario per richiedere alle autorità il certificato di morte presunta di Yildiz, Kaya troverà del tutto inopportuno continuerà ad essere il CEO nell’azienda del futuro cognato.

Vista la sua laurea in legge, Kaya deciderà dunque di tornare alla professione di avvocato e consegnerà a Halit le proprie dimissioni dalla Holding Argun. Una volontà alla quale Halit non opporrà alcuna resistenza, anche se specificherà a Kaya che le porte per lui in azienda saranno sempre aperte, soprattutto ora che è entrato a far parte della sua famiglia.

Fatto sta che l’Ekinci non dubiterà nemmeno per un secondo della sua decisione, soprattutto quando Yildiz si presenterà alla festa di fidanzamento di Şahika e Halit e comunicherà a tutti quanti di essere incinta del nuovo erede del marito.

Forbidden Fruit, spoiler: Caner e Emre trovano un nuovo lavoro!

Grazie ai suoi agganci, Kaya riuscirà dunque a trovare un ampio studio nel quale esercitare nuovamente la professione di avvocato, ma avrà bisogno di alcuni assistenti. Proprio per questo, l’uomo deciderà di accogliere tra i propri dipendenti Caner e Emir, diventati nuovamente inseparabili e, soprattutto, coinquilini dal giorno della “dipartita” di Ender.

Pur con tutti i dubbi del caso (non avendo mai lavorato nello studio dell'avvocato), Emir e Caner accetteranno l'impiego senza battere ciglia, ma saranno davvero in grado di svolgere alla perfezione le loro nuove mansioni? Occhio perché ci sarà davvero da ridere…