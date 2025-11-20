Forbidden Fruit: Ender viene smascherata, ecco da chi | Anticipazioni

Non esiste il piano perfetto, nemmeno se a pensarlo è Ender Çelebi (Şevval Sam) in persona. Nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit, l’astuta ex moglie di Halit Argun (Talat Bulut) verrà messa in difficoltà da una nemica inattesa. Tutto ciò farà da preludio all’inizio di una nuova storyline nella dizi turca…

Forbidden Fruit, news: Halit caccia di casa Yildiz

Come già anticipato, tutto partirà quando Ender corromperà con del denaro Sevda, la nuova segretaria di Halit. Seguendo alla lettera gli ordini della Çelebi, la sottoposta farà dunque pensare a Halit di essere stata contattata da Yildiz Yilmaz (Eda Ece) con il preciso ordine di sedurlo ed ottenere così un vantaggioso accordo di divorzio.

A quel punto, visto che si sentirà nuovamente preso in giro dalla consorte, Halit non ne vorrà più sapere di Yildiz e, oltre a cacciarla in malo modo di casa, le dirà che il loro matrimonio può considerarsi concluso perché vuole il divorzio. Neanche a dirlo, Yildiz cercherà a più riprese di spiegare a Halit di essere stata incastrata da Ender, ma ogni sua parola sarà poco convincente agli occhi del marito, che tra l’altro avrà ormai posato gli occhi sull’intrigante Şahika Ekinci (Nesrin Cavadzade), la sorella di Kaya (Barış Kılıç) appena ritornata dalla Svizzera…

Forbidden Fruit, trame: Kaya sul punto di smascherare Ender!

Ad ogni modo, un po’ inaspettatamente, Yildiz potrà contare sull’aiuto di Kaya, che crederà fin dal primo istante alla sua buona fede. Certo che non sia stata lei ad ingaggiare Sevda, il nuovo CEO della Holding Argun osserverà con attenzione ogni mossa di Ender, fino ad arrivare a spiare di nascosto un suo dialogo con Yildiz.

Una mossa che si rivelerà del tutto vincente, visto che Kaya sentirà con le sue stesse orecchie Ender ammettere di aver orchestrato il piano con Sevda per far fallire il matrimonio tra Yildiz e Halit. Dopo aver affrontato la sua ex, Kaya si preparerà dunque a raccontare tutta la verità a Halit, ma qualcun altro lo anticiperà…

Forbidden Fruit, spoiler: Ender viene smascherata da…

Eh sì: a sorpresa, prima che Kaya possa parlare, Sevda si presenterà nell’ufficio di Halit e, dichiarando di essersi pentita per la bugia che gli ha raccontato, sottolineerà che non è stata Yildiz ad assumerla per sedurlo ma Ender. Sorpreso, anche se stava cominciando ad avere un po’ di dubbi nei suoi riguardi, Halit non esiterà dunque a cacciare via Ender dalla Holding, chiamando addirittura la sicurezza per costringerla a lasciare l’edificio.

Partendo da questi presupposti, un flashback svelerà che, dopo l’accordo preso con Ender, Sevda è stata agganciata anche da Şahika la quale, oltre a darle il doppio dei soldi, l’ha poi spinta a mettere nei guai la Çelebi al momento più opportuno. Insomma, a metterci lo zampino sarà stata la sorella minore di Kaya, sempre più vicina a Halit per raggiungere un losco fine con un misterioso complice.

Tuttavia, possiamo dirvi già da ora che Ender non impiegherà tanto tempo a riunire tutti i tasselli del puzzle e a capire che c'è proprio Şahika dietro la sua ultima disfatta…